Обрання нового нардепа на Харківщині: Центрвиборчком створив ОВК для виборів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Центрвиборчком створив окружну виборчу комісію одномандатного виборчого округу № 179, що у Харківській області. Про це йшлося на засідання Центральної виборчої комісії, що відбулось 24 січня, передає УНН.
Зазначається, що комісія “залишила без розгляду подання Політичної партії „Єдина Країна“ щодо кандидатури до складу окружної виборчої комісії ОВО № 179 на проміжних виборах народного депутата України 15 березня 2020 року, оскільки вказана партія не належить до суб’єктів внесення такого подання під час організації підготовки і проведення цих проміжних виборів народного депутата України”.
“Наступною постановою ЦВК утворила окружну виборчу комісію з виборів народних депутатів України на проміжних виборах народного депутата України 15 березня 2020 року в одномандатному виборчому окрузі № 179 у складі 12 осіб”, — йдеться у повідомленні.
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Додається, що відповідне рішення "було прийнято після розгляду подань політичних партій, депутатські фракції яких зареєстровані в Апараті Верховної Ради України поточного скликання: Політичної партії “Європейська Солідарність”, Політичної партії “Опозиційна платформа — За Життя”, політичної партії “Слуга Народу”, щодо кандидатур до складу вказаної ОВК, кандидатури від яких до її складу включаються обов’язково. А також подань політичних партій — суб’єктів виборчого процесу, кандидатів у народні депутати України від яких було зареєстровано у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року, та подання Голови Комісії щодо чотирьох кандидатур до складу цієї комісії, внесеного 24 січня 2020 року“, — повідомили у пресцентрі ЦВК.
Зокрема, було затверджено роз’яснення щодо внесення змін до відомостей про кандидатів у народні депутати україни.
Так, ЦВК затвердила Роз’яснення щодо розгляду звернень з питань внесення змін до постанов Комісії про реєстрацію кандидатів у народні депутати України на проміжних виборах народного депутата України 15 березня 2020 року в ОВО № 179.
“У Роз’ясненні виписаний механізм внесення змін до відомостей про кандидатів у народні депутати України, які відповідно до закону оприлюднюються, а також виправлення в них технічних помилок”, — пояснили у комісії.
“Зокрема, з метою забезпечення достовірності відомостей про кандидатів у депутати такі рішення приймаються Комісією з власної ініціативи (у разі виявлення технічних помилок) та за зверненнями відповідних суб’єктів виборчого процесу”, — додали у повідомленні.
Окрім того, з метою недопущення порушення визначених законом строків оприлюднення інформації про зареєстрованих кандидатів у депутати, виготовлення їхніх інформаційних плакатів, а також виборчих бюлетенів, забезпечення при цьому достовірності та об’єктивності інформації про кандидатів у депутати всі звернення стосовно уточнення відомостей про них будут розглядатись Центрвиборчкомом до 18 лютого 2020 року включно.
“Інформація, що міститься у таких зверненнях, які надійшли до ЦВК після вказаної дати, береться Комісією до відома. Рішення про внесення змін до постанов Центральної виборчої комісії про реєстрацію кандидатів у депутати за такими зверненнями не приймаються”, — повідомили у пресслужбі.
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Як повідомляв УНН раніше, 16 січня 2020 року розпочався виборчий процес проміжних виборів народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі № 179 (Харківська область).