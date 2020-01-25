Обрання нового нардепа на Харківщині: Центрвиборчком створив ОВК для виборів

Зазначається, що комісія “залишила без розгляду подання Політичної партії „Єдина Країна“ щодо кандидатури до складу окружної виборчої комісії ОВО № 179 на проміжних виборах народного депутата України 15 березня 2020 року, оскільки вказана партія не належить до суб’єктів внесення такого подання під час організації підготовки і проведення цих проміжних виборів народного депутата України”.

“Наступною постановою ЦВК утворила окружну виборчу комісію з виборів народних депутатів України на проміжних виборах народного депутата України 15 березня 2020 року в одномандатному виборчому окрузі № 179 у складі 12 осіб”, — йдеться у повідомленні.

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Додається, що відповідне рішення "було прийнято після розгляду подань політичних партій, депутатські фракції яких зареєстровані в Апараті Верховної Ради України поточного скликання: Політичної партії “Європейська Солідарність”, Політичної партії “Опозиційна платформа — За Життя”, політичної партії “Слуга Народу”, щодо кандидатур до складу вказаної ОВК, кандидатури від яких до її складу включаються обов’язково. А також подань політичних партій — суб’єктів виборчого процесу, кандидатів у народні депутати України від яких було зареєстровано у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року, та подання Голови Комісії щодо чотирьох кандидатур до складу цієї комісії, внесеного 24 січня 2020 року“, — повідомили у пресцентрі ЦВК.

Зокрема, було затверджено роз’яснення щодо внесення змін до відомостей про кандидатів у народні депутати україни.

Так, ЦВК затвердила Роз’яснення щодо розгляду звернень з питань внесення змін до постанов Комісії про реєстрацію кандидатів у народні депутати України на проміжних виборах народного депутата України 15 березня 2020 року в ОВО № 179.

“У Роз’ясненні виписаний механізм внесення змін до відомостей про кандидатів у народні депутати України, які відповідно до закону оприлюднюються, а також виправлення в них технічних помилок”, — пояснили у комісії.

“Зокрема, з метою забезпечення достовірності відомостей про кандидатів у депутати такі рішення приймаються Комісією з власної ініціативи (у разі виявлення технічних помилок) та за зверненнями відповідних суб’єктів виборчого процесу”, — додали у повідомленні.

Окрім того, з метою недопущення порушення визначених законом строків оприлюднення інформації про зареєстрованих кандидатів у депутати, виготовлення їхніх інформаційних плакатів, а також виборчих бюлетенів, забезпечення при цьому достовірності та об’єктивності інформації про кандидатів у депутати всі звернення стосовно уточнення відомостей про них будут розглядатись Центрвиборчкомом до 18 лютого 2020 року включно.

“Інформація, що міститься у таких зверненнях, які надійшли до ЦВК після вказаної дати, береться Комісією до відома. Рішення про внесення змін до постанов Центральної виборчої комісії про реєстрацію кандидатів у депутати за такими зверненнями не приймаються”, — повідомили у пресслужбі.

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Як повідомляв УНН раніше, 16 січня 2020 року розпочався виборчий процес проміжних виборів народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі № 179 (Харківська область).