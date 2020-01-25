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Избрание нового нардепа в Харьковской области: Центризбирком создал ОИК для выборов

Киев • УНН

 • 13497 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. Центризбирком создал окружную избирательную комиссию одномандатного избирательного округа № 179, что в Харьковской области. Об этом шла речь на заседании Центральной избирательной комиссии, которое состоялось 24 января, передает УНН.

Избрание нового нардепа в Харьковской области: Центризбирком создал ОИК для выборов

Отмечается, что комиссия “оставила без рассмотрения представления политической партии „Единая Страна“ по кандидатуре в состав окружной избирательной комиссии ОВО № 179 на промежуточных выборах народного депутата Украины 15 марта 2020 года, так как указанная партия не относится к субъектам внесения такого представления во время организации подготовки и проведения этих промежуточных выборов народного депутата Украины”.

“Следующим постановлением ЦИК образовала окружную избирательную комиссию по выборам народных депутатов Украины на промежуточных выборах народного депутата Украины 15 марта 2020 года в одномандатном избирательном округе № 179 в составе 12 человек”, — говорится в сообщении.

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Добавляется, что соответствующее решение “было принято после рассмотрения представлений политических партий, депутатские фракции которых зарегистрированы в Аппарате Верховной Рады Украины текущего созыва: Политической партии „Европейская Солидарность“, Политической партии „Оппозиционная платформа — За Жизнь“, политической партии „Слуга народа“, по кандидатур в состав указанной ОИК, кандидатуры от которых в ее состав включаются обязательно. А также представлений политических партий — субъектов избирательного процесса, кандидатов в народные депутаты Украины от которых зарегистрированы в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года, и представление Председателя Комиссии по четырем кандидатур в состав этой комиссии, внесенного 24 января 2020”, — сообщили в пресс-центре ЦИК.

В частности, было утверждено разъяснение о внесении изменений в сведения о кандидатах в народные депутаты Украины.

Так, ЦИК утвердила Разъяснение относительно рассмотрения обращений по вопросам внесения изменений в постановления Комиссии о регистрации кандидатов в народные депутаты Украины на промежуточных выборах народного депутата Украины 15 марта 2020 года в ОВО № 179.

“В разъяснении выписан механизм внесения изменений в сведения о кандидатах в народные депутаты Украины, которые в соответствии с законом публикуются, а также исправления в них технических ошибок”, — пояснили в комиссии.

“В частности, с целью обеспечения достоверности сведений о кандидатах в депутаты такие решения принимаются Комиссией по собственной инициативе (в случае выявления технических ошибок) и по обращениям соответствующих субъектов избирательного процесса”, — добавили в сообщении.

Кроме того, с целью недопущения нарушения определенных законом сроков обнародования информации о зарегистрированных кандидатах в депутаты, изготовление их информационных плакатов, а также избирательных бюллетеней, обеспечение при этом достоверности и объективности информации о кандидатах в депутаты все обращения относительно уточнения сведений о них будут рассматриваться Центризбиркомом до 18 февраля 2020 включительно.

“Информация, содержащаяся в таких обращениях, поступивших в ЦИК после указанной даты, берется Комиссией к сведению. Решение о внесении изменений в постановления Центральной избирательной комиссии о регистрации кандидатов в депутаты по таким обращениям не принимаются”, — сообщили в пресс-службе.

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Как сообщал УНН ранее, 16 января 2020 года начался избирательный процесс промежуточных выборов народного депутата Украины в одномандатном избирательном округе № 179 (Харьковская область).

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