Рахункова палата проведе понад 80 аудитів: Ради, Кабміну, РНБО, ЦВК, КСУ, Укрпошти
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Рахункова палата у 2020 році проведе понад 80 аудитів. Перевірки чекають на Верховну Раду України, Центральну виборчу комісію України, Кабінет Міністрів України, Раду нацбезпеки та оборони України, Конституційний Суд України, Укрзалізницю, Укрпошту, Службу зовнішньої розвідки тощо. Про це повідомив Голова Рахункової палати Валерій Пацкан, передає УНН із посиланням на пресслужбу РП.
"У 2020 році Рахункова палата візьметься за важковаговиків. Адже сьогодні чи не перед кожним громадянином України постає питання, наскільки ефективно органи влади використовують бюджетні кошти як на свої потреби, так і на реалізацію реформ. Тому не менш важливим залишається питання аналізу ситуації в освіті, охороні здоров'я, соціальній сфері тощо. На реформи йдуть колосальні кошти і ми маємо бути впевнені, що результат буде належним", − сказав Пацкан.
Він підкреслив, що згідно з затвердженим Планом роботи РП на 2020 рік буде проведено аудит інших важливих установ та організацій. Зокрема, щодо ефективності використання коштів державного бюджету, виділених на підтримку у безпечному стані енергоблоків та об’єкта "Укриття" та заходи щодо підготовки до зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС; аудит ефективності управління державною власністю у нафтогазовому комплексі; використання коштів на розбудову прикордонної дорожньої інфраструктури на українсько–польському та українсько-угорському кордонах.
"Ще одне питання, яке залишається в пріоритеті, − обороноздатність. Цьогоріч, як і в минулому році, запланована низка аудитів з цього напрямку. Результати минулорічних аудитів підтвердили, що проблеми в цій сфері значні. Рахункова палата надала свої рекомендації, які можуть значно покращити ситуацію і ми перевіримо, чи вони виконуються", − сказав Пацкан.
Так, у 2020 році Рахункова палата перевірить, як використовуються бюджетні кошти, передбачені Міноборони на закупівлю, розробку і модернізацію озброєння та військової техніки. Крім того, проаналізує виконання рекомендацій за результатами аудиту МОУ з питань ефективності використання бюджетних коштів на забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз і складів озброєння, ракет і боєприпасів Збройних Сил України.
"І це далеко не повний перелік. Будуть перевірені Антимонопольний комітет, Нацполіція, Пенсійний фонд та Фонд держмайна. Планується провести низку міжнародних аудитів", − наголосив голова Рахункової палати.
Як повідомлялося в УНН, за повідомленнями Рахункової палати, правоохоронними органами України впродовж 2018−2019 років розпочато 107 кримінальних проваджень, з яких 71 кримінальне провадження - за вчинення корупційних злочинів.