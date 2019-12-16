За повідомленнями Рахункової палати розпочато 107 кримінальних проваджень
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. За повідомленнями Рахункової палати, правоохоронними органами України впродовж 2018−2019 років розпочато 107 кримінальних проваджень, з яких 71 кримінальне провадження - за вчинення корупційних злочинів. Про це заявив Голова Рахункової палати Валерій Пацкан у коментарі журналістам під час засідання в Абу-Дабі між вищими органами аудиту та антикорупційними органами у боротьбі з корупцією у рамках співпраці з управлінням ООН із наркотиків та злочинності (UNODC), передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби РП.
"У грудні 2018 року уклали меморандум про співпрацю та обмін інформацією з Національним антикорупційним бюро. І тепер активно взаємодіємо. Так, на сьогодні НАБУ розслідує 13 кримінальних проваджень, розпочатих за матеріалами Рахункової палати, з них 8 − за результатами аудиту ефективності використання коштів Державного фонду регіонального розвитку", − розповів Пацкан.
Він зазначив, що загальна кількість кримінальних проваджень, розпочатих за повідомленнями Рахункової палати у 2018-2019 роках − 107, з них 71 − за вчинення корупційних злочинів. Так, за фактами привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем розслідується 45 кримінальних проваджень; за фактами нецільового використання бюджетних коштів − 5; за фактами зловживання владою або службовим становищем − 21.
Крім того, аудит ефективності використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами виявив факт нецільового використання бюджетних коштів на суму понад 1,1 млн грн. Рахункова палата повідомила про це правоохоронні органи. І у червні 2019 року судом у цій справі постановлено обвинувальний вирок. Це перший обвинувальний вирок за час існування Рахункової палати.
У рамках заходу Голова Рахункової палати також провів двосторонню зустріч з Президентом Державної аудиторської інституції ОАЕ Харібом Аль Амімі, на якій обговорили конкретні кроки щодо продовження співпраці між інституціями в двох напрямках − проведення ІТ-аудитів і боротьба з корупцією.
Як повідомлялося раніше в УНН, Рахункова палата планує провести аудит Верховної Ради двох скликань.