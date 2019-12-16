За повідомленнями Рахункової палати розпочато 107 кримінальних проваджень

КИЇВ. 16 грудня. УНН. За повідомленнями Рахункової палати, правоохоронними органами України впродовж 2018−2019 років розпочато 107 кримінальних проваджень, з яких 71 кримінальне провадження - за вчинення корупційних злочинів. Про це заявив Голова Рахункової палати Валерій Пацкан у коментарі журналістам під час засідання в Абу-Дабі між вищими органами аудиту та антикорупційними органами у боротьбі з корупцією у рамках співпраці з управлінням ООН із наркотиків та злочинності (UNODC), передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби РП.