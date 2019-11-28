Пацкан: Рахункова палата проведе аудит Верховної Ради двох скликань
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Рахункова палата проведе аудит Верховної Ради VII і VIII скликань, заслухати звіт планується наприкінці березня 2020 року. Про це заявив голова Рахункової палати Валерій Пацкан в ефірі Українського Радіо, передає УНН з посиланням на повідомлення пресслужби РП.
Так, повідомляється, що Рахункова палата вивчатиме ефективність використання коштів державного бюджету та управління державним майном Апаратом Ради, що мають фінансові наслідки для державного бюджету.
Пацкан зауважив, що наразі фахівці Рахункової палати вийшли на попереднє ознайомлення і складають програму для початку аудиту.
"Ми охопимо період роботи двох скликань – VII і VIII, щоби не було упередженості. Верховна Рада не перевірялася жодного разу за часи незалежності нашої держави. Забігаючи трохи наперед можу сказати, що попереднє вивчення матеріалів нам вже показує наявні "білі плями", на які нинішньому парламенту варто буде звернути увагу. Думаю, наприкінці березня цей аудит буде заслухано в Рахунковій палаті", - підкреслив Валерій Пацкан.
Він також зазначив, що наступного року Рахункова палата проведе аудит Центральної виборчої комісії.
"Я обіцяв, що ми проведемо аудит ЦВК. Тим більше відбулися подвійні вибори. Результати також очікуємо навесні", - додав голова РП.
Як повідомляв УНН, Рахункова палата виявила численні порушення при будівництві аеропорту в Одесі.