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Счетная палата проведет более 80 аудитов: Рады, Кабмина, СНБО, ЦИКа, КСУ, Укрпочты

Киев • УНН

 • 13817 просмотра

КИЕВ. 21 января. УНН. Счетная палата в 2020 году проведет более 80 аудитов. Проверки ждут Верховную Раду Украины, Центральную избирательную комиссию Украины, Кабинет Министров Украины, Совет нацбезопасности и обороны Украины, Конституционный Суд Украины, Укрзализныцю, Укрпочту, Службу внешней разведки и тому подобное. Об этом сообщил глава Счетной палаты Валерий Пацкан, передает УНН со ссылкой на пресс-службу СП.

Счетная палата проведет более 80 аудитов: Рады, Кабмина, СНБО, ЦИКа, КСУ, Укрпочты

"В 2020 году Счетная палата займется тяжеловесами. Ведь сегодня едва ли не перед каждым гражданином Украины возникает вопрос, насколько эффективно органы власти используют бюджетные средства как на свои нужды, так и на реализацию реформ. Поэтому не менее важным остается вопрос анализа ситуации в образовании, здравоохранении, социальной сфере и др. В реформы идут колоссальные средства и мы должны быть уверены, что результат будет должным", - сказал Пацкан.

Он подчеркнул, что согласно утвержденному Плану работы СП на 2020 год будет проведен аудит других важных учреждений и организаций. В частности, по эффективности использования средств государственного бюджета, выделенных на поддержку в безопасном состоянии энергоблоков и объекта "Укрытие" и мероприятия по подготовке к снятию с эксплуатации Чернобыльской АЭС; аудит эффективности управления государственной собственностью в нефтегазовом комплексе; использования средств на развитие пограничной дорожной инфраструктуры на украинском-польской и украинской-венгерской границе.

"Еще один вопрос, который остается в приоритете, - обороноспособность. В этом году, как и в прошлом году, запланирован ряд аудитов по этому направлению. Результаты прошлогодних аудитов подтвердили, что проблемы в этой сфере значительны. Счетная палата предоставила свои рекомендации, которые могут значительно улучшить ситуацию и мы проверим, как они выполняются", - сказал Пацкан.

Так, в 2020 году Счетная палата проверит, как используются бюджетные средства, предусмотренные от Минобороны на закупку, разработку и модернизацию вооружения и военной техники. Кроме того, проанализирует выполнение рекомендаций по результатам аудита МОУ по вопросам эффективности использования бюджетных средств на обеспечение живучести и взрывопожаробезопасности арсеналов, баз и складов вооружения, ракет и боеприпасов Вооруженных Сил Украины.

"И это далеко не полный перечень. Будут проверены Антимонопольный комитет, Нацполиция, Пенсионный фонд и Фонд госимущества. Планируется провести ряд международных аудитов", - подчеркнул глава Счетной палаты.

Как сообщалось в УНН, по сообщениям Счетной палаты, правоохранительными органами Украины в течение 2018-2019 годов начато 107 уголовных производств, из которых 71 уголовное производство - за совершение коррупционных преступлений.

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