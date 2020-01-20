Обрання нового нардепа на Харківщині: ЦВК затвердила бюджет виборів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Центральна виборча комісія затвердила обсяг коштів державного бюджету для проведення проміжних виборів народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі № 179 (Харківська область). Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ЦВК.
“20 січня відбулося чергове засідання ЦВК, під час якого Комісія затвердила обсяг коштів Держбюджету України за бюджетною програмою 6731020 „Проведення виборів народних депутатів України“, необхідних на підготовку та проведення проміжних виборів народного депутата України 15 березня 2020 року в одномандатному виборчому окрузі № 179 (Харківська область), на загальну суму 10 млн 332 тис. 337 гривень”, — йдеться у повідомленні.
Так, видатки ЦВК склали 1 058 028 грн, видатки окружної виборчої комісії з виборів народних депутатів України, в тому числі видатки дільничних виборчих комісій — 9 255 109 грн, видатки на придбання паперу та витратних матеріалів для виготовлення органом ведення Державного реєстру виборців списків виборців та іменних запрошень — 19 200 гривень.
Як повідомляв УНН раніше, 16 січня 2020 року розпочався виборчий процес проміжних виборів народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі № 179 (Харківська область).