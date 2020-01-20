Избрание нового нардепа в Харьковской области: ЦИК утвердил бюджет выборов
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Центральная избирательная комиссия утвердила объем средств государственного бюджета для проведения промежуточных выборов народного депутата Украины в одномандатном избирательном округе № 179 (Харьковская область). Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ЦИК.
"20 января состоялось очередное заседание ЦИК, во время которого Комиссия утвердила объем средств Госбюджета Украины по бюджетной программе 6731020 "Проведение выборов народных депутатов Украины", необходимых для подготовки и проведения промежуточных выборов народного депутата Украины 15 марта 2020 года в одномандатном избирательном округе № 179 (Харьковская область), на общую сумму 10 млн 332 тыс. 337 гривен", - говорится в сообщении.
Так, расходы ЦИК составили 1058028 грн, расходы окружной избирательной комиссии по выборам народных депутатов Украины, в том числе расходы участковых избирательных комиссий - 9255109 грн, расходы на приобретение бумаги и расходных материалов для изготовления органом ведения Государственного реестра избирателей списков избирателей и именных приглашений - 19 200 гривен.
Как сообщал УНН ранее, 16 января 2020 года начался избирательный процесс промежуточных выборов народного депутата Украины в одномандатном избирательном округе № 179 (Харьковская область).