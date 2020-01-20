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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
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Избрание нового нардепа в Харьковской области: ЦИК утвердил бюджет выборов

Киев • УНН

 • 16399 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. Центральная избирательная комиссия утвердила объем средств государственного бюджета для проведения промежуточных выборов народного депутата Украины в одномандатном избирательном округе № 179 (Харьковская область). Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

Избрание нового нардепа в Харьковской области: ЦИК утвердил бюджет выборов

"20 января состоялось очередное заседание ЦИК, во время которого Комиссия утвердила объем средств Госбюджета Украины по бюджетной программе 6731020 "Проведение выборов народных депутатов Украины", необходимых для подготовки и проведения промежуточных выборов народного депутата Украины 15 марта 2020 года в одномандатном избирательном округе № 179 (Харьковская область), на общую сумму 10 млн 332 тыс. 337 гривен", - говорится в сообщении.

Так, расходы ЦИК составили 1058028 грн, расходы окружной избирательной комиссии по выборам народных депутатов Украины, в том числе расходы участковых избирательных комиссий - 9255109 грн, расходы на приобретение бумаги и расходных материалов для изготовления органом ведения Государственного реестра избирателей списков избирателей и именных приглашений - 19 200 гривен.

Как сообщал УНН ранее, 16 января 2020 года начался избирательный процесс промежуточных выборов народного депутата Украины в одномандатном избирательном округе № 179 (Харьковская область).

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