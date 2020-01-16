Обрання нового нардепа на Харківщині: стартував виборчий процес
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Сьогодні розпочинається виборчий процес проміжних виборів народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі № 179 (Харківська область). Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ЦВК.
"Сьогодні, 16 січня, розпочинається виборчий процес проміжних виборів народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі № 179 (Харківська область), призначених Комісією на неділю, 15 березня 2020 року", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що загалом, за попередніми підрахунками, у цих виборах зможуть взяти участь понад 146 тисяч виборців. Голосування відбуватиметься на 189 виборчих дільницях.
Як повідомляв УНН раніше, ЦВК призначила на 15 березня 2020 року проміжні вибори народного депутата України в ОВО № 179 Харківської області, оскільки народний депутат Олексій Кучер, якого призначено головою Харківської ОДА, достроково склав повноваження.
Нагадаємо, ЦВК затвердила календарний план основних організаційних заходів з підготовки та проведення проміжних виборів на Харківщині народного депутата України, зокрема назвала терміни подачі реєстрації.