Довибори у ВР на Харківщині: названі терміни реєстрації кандидатів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Центральна виборча комісія затвердила календарний план основних організаційних заходів з підготовки та проведення проміжних виборів на Харківщині народного депутата України, зокрема назвала терміни подачі реєстрації. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Секретаріату Комісії.
«Центральна виборча комісія затвердила календарний план основних організаційних заходів з підготовки та проведення проміжних виборів народного депутата України 15 березня 2020 року в ОВО № 179», – йдеться у повідомленні.
Так, відповідно до Календарного плану, зокрема, передбачається:
- з 16 січня до 3 лютого включно відбуватиметься висування кандидатів у нардепи в одномандатному окрузі політичними партіями та шляхом самовисування;
- з 16 січня до 13 лютого включно – подання документів до ЦВК для реєстрації кандидатів;
- прийняття Комісією рішення про реєстрацію кандидата або про відмову в його реєстрації, до 18 лютого включно – закінчення реєстрації кандидатів у депутати;
- до 21 січня включно – внесення до ЦВК подання щодо кандидатур до складу окружної виборчої комісії, до 24 січня включно – утворення окружної виборчої комісії;
до 4 березня включно – прийняття Комісією рішення про скасування реєстрації кандидата в разі його звернення із письмовою заявою;
- до 24 січня включно – звернення до ЦВК з клопотанням про дозвіл мати офіційних спостерігачів під час виборів;
- до 19 лютого включно – затвердження форми, кольору і тексту виборчого бюлетеня для голосування в одномандатному окрузі;
- до 7 березня включно – забезпечення виготовлення виборчих бюлетенів;
- до 7 березня включно – подання до ЦВК пропозицій щодо реєстрації офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій;
- о 24 годині 13 березня – закінчення передвиборної агітації;
- до 30 березня включно – встановлення результатів виборів.
Як повідомляв УНН раніше, Центральна виборча комісія призначила на 15 березня 2020 року проміжні вибори народного депутата України в ОВО № 179 Харківської області, оскільки народний депутат Олексій Кучер достроково склав повноваження.