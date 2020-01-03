Довыборы в ВР в Харьковской области: названы сроки регистрации кандидатов

“Центральная избирательная комиссия утвердила календарный план основных организационных мероприятий по подготовке и проведению промежуточных выборов народного депутата Украины 15 марта 2020 в ОВО № 179”, — говорится в сообщении.

Так, согласно Календарному плану, в частности, предусматривается:

— с 16 января по 3 февраля включительно будет происходить выдвижение кандидатов в нардепы в одномандатном округе политическими партиями и путем самовыдвижения;

— с 16 января до 13 февраля включительно — подача документов в ЦИК для регистрации кандидатов;

— принятия Комиссией решения о регистрации кандидата либо об отказе в его регистрации, до 18 февраля включительно — окончание регистрации кандидатов в депутаты;

— до 21 января включительно — внесение в ЦИК представления относительно кандидатур в состав окружной избирательной комиссии, до 24 января включительно — образование окружной избирательной комиссии;

до 4 марта включительно — принятия Комиссией решения об отмене регистрации кандидата в случае его обращения с письменным заявлением;

— до 24 января включительно — обращение в ЦИК с ходатайством о разрешении иметь официальных наблюдателей на выборах;

— до 19 февраля включительно — утверждение формы, цвета и текста избирательного бюллетеня для голосования в одномандатном округе;

— до 7 марта включительно — обеспечение изготовления избирательных бюллетеней;

— до 7 марта включительно — представление в ЦИК предложений о регистрации официальных наблюдателей от иностранных государств, международных организаций;

— в 24 часов 13 марта — окончания предвыборной агитации;

— до 30 марта включительно — установление результатов выборов.

Как сообщал УНН ранее, Центральная избирательная комиссия назначила на 15 марта 2020 года промежуточные выборы народного депутата Украины в ОИО № 179 Харьковской области, поскольку народный депутат Алексей Кучер досрочно сложил полномочия.