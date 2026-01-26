$43.140.03
50.650.13
ukenru
17:23 • 1750 перегляди
Нова тристороння зустріч України, США та рф, попередньо, відбудеться 1 лютого - Зеленський
Ексклюзив
16:43 • 7000 перегляди
Від виробництва до полиці: як нестабільне електропостачання змінює собівартість продуктів
13:53 • 11703 перегляди
У ЄС заявили, що посилання на конкретну дату вступу України в плані процвітання немає
Ексклюзив
12:45 • 17635 перегляди
Відсутність світла, тепла та зв’язку: як це впливає на психіку і що допомагає втримати внутрішню рівновагу
Ексклюзив
26 січня, 11:57 • 18956 перегляди
Правда під забороною: сайт StopOdrex заблокували після скарги клініки "Одрекс"
26 січня, 11:38 • 32983 перегляди
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE
26 січня, 10:18 • 23494 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російського НПЗ у слов’янську-на-кубані та інших об'єктів ворога
Ексклюзив
26 січня, 10:01 • 45314 перегляди
“Точкові” здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів Photo
26 січня, 09:46 • 22020 перегляди
ЄС затвердив повну заборону на імпорт російського газу: що передбачається
Ексклюзив
26 січня, 08:52 • 40983 перегляди
Відкритий конкурс на керівні посади як запобіжник катастроф: чому призначення очільника Державіаслужби без публічного відбору є неприйнятним
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Обрання заступника керівника САП: у Раді прокурорів роз’яснили, як формується Конкурсна комісія та скільки було бажаючих увійти до її складу

Київ • УНН

 • 230 перегляди

Рада прокурорів оприлюднила роз'яснення щодо формування Конкурсної комісії для відбору на адміністративні посади в САП. До комісії виявили бажання увійти лише четверо осіб.

Обрання заступника керівника САП: у Раді прокурорів роз’яснили, як формується Конкурсна комісія та скільки було бажаючих увійти до її складу

Рада прокурорів оприлюднила роз’яснення щодо формування складу Конкурсної комісії для проведення конкурсу на адміністративні посади в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. Також там повідомили, що було всього четверо бажаючих увійти до складу комісії, пише УНН.

Рада прокурорів змушена була дати таке роз’яснення після появи в медіа низки публікацій, щодо формування складу комісії.  

Початок відбору та подання документів

28 листопада 2025 року Рада прокурорів України, виконуючи завдання прокурорського самоврядування та вимоги статті 29-1 Закону України "Про прокуратуру", оголосила про початок відбору осіб до складу Конкурсної комісії, яка здійснюватиме організацію та проведення конкурсу на вакантні адміністративні посади в САП. Відповідну інформацію було оприлюднено на офіційному сайті Ради прокурорів України.

27 листопада 2025 року, рішенням Ради прокурорів України були затверджені Рекомендації щодо оформлення та подання документів для участі у відборі. У цих рекомендаціях детально визначені всі вимоги до кандидатів, перелік документів та строки подання, а також перелік осіб, які не можуть бути членами комісії.

"У визначений строк до Ради прокурорів України надійшли документи від 4 (чотирьох) осіб: 3 (трьох) представників прокурорської спільноти та одного адвоката.

Інші особи: юристи, громадські діячі, експерти бажання взяти участь у відборі не виявили та документи не подавали.

За результатами опрацювання поданих документів, жодних обставин, які відповідно до закону унеможливлювали би участь осіб у відборі не встановлено. Усі чотири кандидати були допущені до участі у відборі та пройшли відповідні співбесіди", - повідомили у Раді прокурорів.

Національна асоціація адвокатів закликала унеможливити зовнішній тиск на роботу комісії з обрання заступника керівника САП23.01.26, 12:53 • 2789 переглядiв

Яке рішення ухвалила Рада прокурорів 

Як повідомили у Раді прокурорів, 9 грудня 2025 року Рада прокурорів України на своєму засіданні розглянула подані документи та ухвалила рішення внести пропозиції Генеральному прокурору щодо призначення до складу Конкурсної комісії трьох працівників органів прокуратури. Відповідне рішення було оприлюднене на сайті Ради прокурорів України того ж дня.

"У подальшому один із запропонованих кандидатів подав заяву про виключення його з числа кандидатів за власним бажанням. 18 грудня 2025 року Рада прокурорів України задовольнила цю заяву  та повідомила про зазначене рішення Генерального прокурора", - йдеться у роз’ясненні.

Призначення члена Конкурсної комісії Генеральним прокурором

З огляду на недостатню кількість кандидатів, запропонованих Радою прокурорів України, та з метою своєчасного виконання вимог абзацу четвертого частини третьої статті 29-1 Закону України "Про прокуратуру", Генеральний прокурор визначив членом Конкурсної комісії адвоката О. Шевчука — єдиного кандидата з числа осіб, які брали участь у конкурсі та відповідали вимогам закону.

Умови зміни складу Конкурсної комісії 

Як йдеться у роз’яснені, відповідно до частини третьої статті 29-1 Закону України "Про прокуратуру", повноваження члена Конкурсної комісії можуть бути достроково припинені виключно у разі:

1. Подання особистої заяви про припинення повноважень;

2. Неможливості брати участь у засіданнях за станом здоров’я більше ніж протягом одного місяця;

3. Внесення Конкурсною комісією пропозиції про дострокове припинення повноважень її члена у випадках, передбачених регламентом комісії;

4. Набрання законної сили обвинувальним вироком суду;  

5. Визнання особи недієздатною або безвісно відсутньою;

6. Смерті.

Лише за наявності однієї з наведених підстав Генеральний прокурор приймає рішення про дострокове припинення повноважень члена Конкурсної комісії та визначає іншого члена у порядку, встановленому законом.

Міжнародна асоціація адвокатів з кримінальних справ підтримала обрання адвоката Шевчука до конкурсної комісії з обрання заступника керівника САП22.01.26, 15:49 • 3878 переглядiв

Повноваження Конкурсної комісії 

Конкурсна комісія є повноважною за умови затвердження її у повному складі. Наразі повний склад комісії не сформовано, оскільки ще не визначено трьох кандидатів від міжнародних та іноземних організацій, які мають бути запропоновані відповідно до рішення Кабінету Міністрів України.

Євген Царенко

