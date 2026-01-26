Обрання заступника керівника САП: у Раді прокурорів роз’яснили, як формується Конкурсна комісія та скільки було бажаючих увійти до її складу

Рада прокурорів оприлюднила роз’яснення щодо формування складу Конкурсної комісії для проведення конкурсу на адміністративні посади в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. Також там повідомили, що було всього четверо бажаючих увійти до складу комісії, пише УНН.

Рада прокурорів змушена була дати таке роз’яснення після появи в медіа низки публікацій, щодо формування складу комісії.

Початок відбору та подання документів

28 листопада 2025 року Рада прокурорів України, виконуючи завдання прокурорського самоврядування та вимоги статті 29-1 Закону України "Про прокуратуру", оголосила про початок відбору осіб до складу Конкурсної комісії, яка здійснюватиме організацію та проведення конкурсу на вакантні адміністративні посади в САП. Відповідну інформацію було оприлюднено на офіційному сайті Ради прокурорів України.

27 листопада 2025 року, рішенням Ради прокурорів України були затверджені Рекомендації щодо оформлення та подання документів для участі у відборі. У цих рекомендаціях детально визначені всі вимоги до кандидатів, перелік документів та строки подання, а також перелік осіб, які не можуть бути членами комісії.

"У визначений строк до Ради прокурорів України надійшли документи від 4 (чотирьох) осіб: 3 (трьох) представників прокурорської спільноти та одного адвоката.

Інші особи: юристи, громадські діячі, експерти бажання взяти участь у відборі не виявили та документи не подавали.

За результатами опрацювання поданих документів, жодних обставин, які відповідно до закону унеможливлювали би участь осіб у відборі не встановлено. Усі чотири кандидати були допущені до участі у відборі та пройшли відповідні співбесіди", - повідомили у Раді прокурорів.

Яке рішення ухвалила Рада прокурорів

Як повідомили у Раді прокурорів, 9 грудня 2025 року Рада прокурорів України на своєму засіданні розглянула подані документи та ухвалила рішення внести пропозиції Генеральному прокурору щодо призначення до складу Конкурсної комісії трьох працівників органів прокуратури. Відповідне рішення було оприлюднене на сайті Ради прокурорів України того ж дня.

"У подальшому один із запропонованих кандидатів подав заяву про виключення його з числа кандидатів за власним бажанням. 18 грудня 2025 року Рада прокурорів України задовольнила цю заяву та повідомила про зазначене рішення Генерального прокурора", - йдеться у роз’ясненні.

Призначення члена Конкурсної комісії Генеральним прокурором

З огляду на недостатню кількість кандидатів, запропонованих Радою прокурорів України, та з метою своєчасного виконання вимог абзацу четвертого частини третьої статті 29-1 Закону України "Про прокуратуру", Генеральний прокурор визначив членом Конкурсної комісії адвоката О. Шевчука — єдиного кандидата з числа осіб, які брали участь у конкурсі та відповідали вимогам закону.

Умови зміни складу Конкурсної комісії

Як йдеться у роз’яснені, відповідно до частини третьої статті 29-1 Закону України "Про прокуратуру", повноваження члена Конкурсної комісії можуть бути достроково припинені виключно у разі:

1. Подання особистої заяви про припинення повноважень;

2. Неможливості брати участь у засіданнях за станом здоров’я більше ніж протягом одного місяця;

3. Внесення Конкурсною комісією пропозиції про дострокове припинення повноважень її члена у випадках, передбачених регламентом комісії;

4. Набрання законної сили обвинувальним вироком суду;

5. Визнання особи недієздатною або безвісно відсутньою;

6. Смерті.

Лише за наявності однієї з наведених підстав Генеральний прокурор приймає рішення про дострокове припинення повноважень члена Конкурсної комісії та визначає іншого члена у порядку, встановленому законом.

Повноваження Конкурсної комісії

Конкурсна комісія є повноважною за умови затвердження її у повному складі. Наразі повний склад комісії не сформовано, оскільки ще не визначено трьох кандидатів від міжнародних та іноземних організацій, які мають бути запропоновані відповідно до рішення Кабінету Міністрів України.