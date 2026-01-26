Избрание заместителя руководителя САП: в Совете прокуроров разъяснили, как формируется Конкурсная комиссия и сколько было желающих войти в ее состав

Совет прокуроров обнародовал разъяснения относительно формирования состава Конкурсной комиссии для проведения конкурса на административные должности в Специализированной антикоррупционной прокуратуре. Также там сообщили, что было всего четверо желающих войти в состав комиссии, пишет УНН.

Совет прокуроров вынужден был дать такое разъяснение после появления в медиа ряда публикаций относительно формирования состава комиссии.

Начало отбора и подачи документов

28 ноября 2025 года Совет прокуроров Украины, выполняя задачи прокурорского самоуправления и требования статьи 29-1 Закона Украины "О прокуратуре", объявил о начале отбора лиц в состав Конкурсной комиссии, которая будет осуществлять организацию и проведение конкурса на вакантные административные должности в САП. Соответствующая информация была обнародована на официальном сайте Совета прокуроров Украины.

27 ноября 2025 года решением Совета прокуроров Украины были утверждены Рекомендации по оформлению и подаче документов для участия в отборе. В этих рекомендациях подробно определены все требования к кандидатам, перечень документов и сроки подачи, а также перечень лиц, которые не могут быть членами комиссии.

"В определенный срок в Совет прокуроров Украины поступили документы от 4 (четырех) лиц: 3 (трех) представителей прокурорского сообщества и одного адвоката.

Другие лица: юристы, общественные деятели, эксперты желания принять участие в отборе не проявили и документы не подавали.

По результатам обработки поданных документов, никаких обстоятельств, которые в соответствии с законом делали бы невозможным участие лиц в отборе, не установлено. Все четыре кандидата были допущены к участию в отборе и прошли соответствующие собеседования", - сообщили в Совете прокуроров.

Какое решение принял Совет прокуроров

Как сообщили в Совете прокуроров, 9 декабря 2025 года Совет прокуроров Украины на своем заседании рассмотрел поданные документы и принял решение внести предложения Генеральному прокурору относительно назначения в состав Конкурсной комиссии трех работников органов прокуратуры. Соответствующее решение было обнародовано на сайте Совета прокуроров Украины в тот же день.

"В дальнейшем один из предложенных кандидатов подал заявление об исключении его из числа кандидатов по собственному желанию. 18 декабря 2025 года Совет прокуроров Украины удовлетворил это заявление и сообщил о данном решении Генерального прокурора", - говорится в разъяснении.

Назначение члена Конкурсной комиссии Генеральным прокурором

Учитывая недостаточное количество кандидатов, предложенных Советом прокуроров Украины, и с целью своевременного выполнения требований абзаца четвертого части третьей статьи 29-1 Закона Украины "О прокуратуре", Генеральный прокурор определил членом Конкурсной комиссии адвоката О. Шевчука — единственного кандидата из числа лиц, которые принимали участие в конкурсе и отвечали требованиям закона.

Условия изменения состава Конкурсной комиссии

Как говорится в разъяснении, в соответствии с частью третьей статьи 29-1 Закона Украины "О прокуратуре", полномочия члена Конкурсной комиссии могут быть досрочно прекращены исключительно в случае:

1. Подачи личного заявления о прекращении полномочий;

2. Невозможности участвовать в заседаниях по состоянию здоровья более чем в течение одного месяца;

3. Внесения Конкурсной комиссией предложения о досрочном прекращении полномочий ее члена в случаях, предусмотренных регламентом комиссии;

4. Вступления в законную силу обвинительного приговора суда;

5. Признания лица недееспособным или безвестно отсутствующим;

6. Смерти.

Только при наличии одного из приведенных оснований Генеральный прокурор принимает решение о досрочном прекращении полномочий члена Конкурсной комиссии и определяет другого члена в порядке, установленном законом.

Полномочия Конкурсной комиссии

Конкурсная комиссия является полномочной при условии утверждения ее в полном составе. В настоящее время полный состав комиссии не сформирован, поскольку еще не определены три кандидата от международных и иностранных организаций, которые должны быть предложены в соответствии с решением Кабинета Министров Украины.