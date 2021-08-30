Оборонець збірної України забив гол у матчі чемпіонату Чехії
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. У шостому турі чемпіонату Чехії “Славія” захисника національної збірної України Тараса Качараби на виїзді зіграла внічию з ФК “Карвіна”, передає УНН з посиланням на сайт УАФ.
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Український футболіст провів на полі весь матч і відзначився забитим м’ячем. Набравши 13 очок, команда українця посідає четверту сходинку в турнірній таблиці тамтешньої першості.
Примітно, що у серпні Качараба отримав виклик в збірну України на матчі кваліфікації чемпіонату світу проти Казахстану та Франції.
Нагадаємо
“Шахтар” у матчі з трьома вилученнями не зумів обіграти “Минай”.