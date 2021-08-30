Оборонець збірної України забив гол у матчі чемпіонату Чехії

Деталі

Український футболіст провів на полі весь матч і відзначився забитим м’ячем. Набравши 13 очок, команда українця посідає четверту сходинку в турнірній таблиці тамтешньої першості.

Примітно, що у серпні Качараба отримав виклик в збірну України на матчі кваліфікації чемпіонату світу проти Казахстану та Франції.

Нагадаємо

“Шахтар” у матчі з трьома вилученнями не зумів обіграти “Минай”.