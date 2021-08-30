Защитник сборной Украины забил гол в матче чемпионата Чехии
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. В шестом туре чемпионата Чехии "Славия" защитника национальной сборной Украины Тараса Качараба на выезде сыграла вничью с ФК "Карвина", передает УНН со ссылкой на сайт УАФ.
Детали
Украинский футболист провел на поле весь матч и отметился забитым мячом. Набрав 13 очков, команда Украинский занимает четвертую строчку в турнирной таблице тамошней первенства.
Примечательно, что в августе Качараба получил вызов в сборную Украины на матчи квалификации чемпионата мира против Казахстана и Франции.
Напомним
“Шахтер” в матче с тремя удалениями не сумевший обыграть “Минай”.