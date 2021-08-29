“Шахтар” у матчі з трьома вилученнями не зумів обіграти “Минай”

Деталі

Справи “гірників” у матчі погіршилися через швидкі дві карточки оборонця Марлона показані Катериною Монзуль, які перетворилися у вилучення гравця. Небезпечний штрафний від Соломона з труднощами відбив голкіпер Кучер, але на 34 хвилині гості отримали право на пенальті. Удар реалізував Ласіна Траоре.

Вирівняти становище у грі “Минай” зумів на 76 хвилині, коли Ахмедзаде відзначився точним ударом головою. Останні хвилини матчу — супердрама з великою кількістю нервів, боротьби і карток: вилучення у “Минаю” отримав Ельдар Кулієв, а у гостей Додо. Однак рахунок не змінився — 1:1.

Доповнення

“Шахтар” набрав 13 очок і йде другим відстаючи від “Динамо” на три бали. “Минай” 11-й (5 пунктів).