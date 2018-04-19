Оборонець Бурда заключив новий контракт з "Динамо"
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Центральний захисник Микита Бурда підписав новий контракт із ФК "Динамо" (Київ). Про це повідомляє прес-служба "біло-синіх", передає УНН.
Нова угода 23-річного футболіста з клубом розрахована на чотири роки.
“Дуже радий, емоції лише позитивні. Багато працював заради того, щоб грати в основному складі „Динамо“ (Київ). Завжди віддавав і буду віддавати всі сили заради команди, готовий битися заради досягнення результату. Граючи за „Динамо“, упевнений, буду з кожним днем прогресувати, і сподіваюся вирости в хорошого захисника”, — сказав оборонець.
Відзначимо, що в нинішньому сезоні Бурда провів у всіх турнірах за “Динамо” 10 матчів (7 у чемпіонаті України, 1 — у Кубку України, 2 — у Лізі Європи), в яких забив 2 м’ячі.
Нагадаємо, що Андрій Шевченко викликав Бурду до лав національної збірної на березневі спаринги.