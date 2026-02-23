"Оболонь" відмовилася грати через небезпечний газон в Олександрії

$43.270.01
14:29
Теракт у Львові: підозрювану відправили під варту на 60 діб без права застави
13:20
“Скарги на клініку Odrex не закінчуються”,– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
13:02
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
12:02
Єврокомісія: росія завдала руйнувань "Дружбі", рішення про терміни ремонту - за Україною
10:58
Єдиний в Україні виробник крупнокаліберних патронів зупинив роботу після обшуків. В Офісі Генпрокурора відреагували
10:23
Комплексна реформа мобілізації у роботі, а 90% відстрочок пройшла через "Резерв+" - ФедоровVideo
10:16
Генштаб підтвердив ураження у Криму ракетного підрозділу чф рф з "Бастіоном" на озброєнні
23 лютого, 07:26
Каллас не очікує сьогодні прогресу щодо 20-го пакету санкцій ЄС проти рф на тлі заяв Угорщини про блокування
23 лютого, 06:24
Зеленський вважає, що путін вже розпочав Третю світову війну
22 лютого, 19:57
В ОП натякнули на необхідності обмежити Telegram після теракту у Львові
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

ЗСУ знищили 720 окупантів протягом доби на всіх напрямках - Генштаб 23 лютого, 04:51
Зміни руху поїздів торкнулися шести областей, частину рейсів замінили автобусами 23 лютого, 07:45
Сумнозвісне фото колишнього принца Ендрю після арешту вивісили в Луврі 23 лютого, 08:38
"Не можу повірити, що вам 18": Дженніфер Лопес емоційно звернулася до дітей у день їхнього повноліття 11:24
Нідерланди отримали наймолодшого прем'єр-міністра в історії - король прийняв присягу нового коаліційного уряду 11:50
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу 14:00
“Скарги на клініку Odrex не закінчуються”,– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
13:20
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
13:02
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість 20 лютого, 13:32
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робити 20 лютого, 11:49
Володимир Зеленський
Руслан Стефанчук
Андрій Сибіга
Дональд Трамп
Антоніу Кошта
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Словаччина
Державний кордон України
"Не можу повірити, що вам 18": Дженніфер Лопес емоційно звернулася до дітей у день їхнього повноліття 11:24
Сумнозвісне фото колишнього принца Ендрю після арешту вивісили в Луврі 23 лютого, 08:38
Брітні Спірс опублікувала відверте фото без одягу з відпочинку на пляжі 21 лютого, 15:47
Зендею помітили з новою обручкою на тлі чуток про таємний шлюб з Томом Голландом 21 лютого, 08:33
Ерік Дейн з "Анатомії Грей" дав останню пораду своїм донькам у посмертному інтерв'ю 21 лютого, 07:37
Техніка
Соціальна мережа
MIM-104 Patriot
Дипломатка
Шахед-131

"Оболонь" відмовилася грати через небезпечний газон в Олександрії

Київ

 • 56 перегляди

Повідомляється, що подальшу долю цього поєдинку буде розглянуто у контрольно-дисциплінарному комітеті УАФ.

"Оболонь" відмовилася грати через небезпечний газон в Олександрії

Поєдинок 17-го туру Української Прем’єр-ліги з футболу між "Олександрією" та "Оболонню" не відбувся. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційну заяву УПЛ, а також на коментар представників "Олександрії". 

Деталі

Як виявилося, перед стартовим свистком було проведено спеціальну інспекцію газону. На основі неї було прийнято рішення, що футбольне поле непридатне для проведення матчу. Основною причиною стало те, що газон виявився промерзлим, а відтак становив ризик для здоров’я гравців. Повідомляється, що подальшу долю цього поєдинку буде розглянуто у контрольно-дисциплінарному комітеті УАФ.

Крім того, свій коментар офіційному транслятору матчів українського чемпіонату УПЛ ТБ дав виконавчий директор "Олександрії" Дмитро Кітаєв. Зокрема, він зазначив, що стан газону був таким, яким він був, через погодні умови.

За останній тиждень були аномальні опади: річка виходила з берегів, потім вдарили морози — до −20, сьогодні −15. Ми прибрали сніг, але під плівкою верхній шар газону замерз. Вважаємо це форсмажором 

— зазначив Кітаєв.

Він запевнив, що клуб був повністю готовий до поєдинку, але так як кінцеве рішення завжди ухвалюють обидва клуби, тому матч і не відбувся, так як представники "Оболоні" висловили небажання брати участь у матчі на такому полі. Крім того, Кітаєв заявив, що розглядалися варіанти перенесення гри на іншу арену, проте через технічні моменти цю ініціативу реалізувати так і не вдалося.

Поле готували, воно загалом у нормальному стані: в деяких місцях уже відтануло, в інших — ще підмерзле. Наша команда була готова грати, але рішення приймають дві сторони — суперник відмовився 

- резюмував Кітаєв.

Абсолютний рекорд УПЛ: що зробив Лассіна Траоре у матчі з "Карпатами", щоб увійти в історію 23.02.26, 14:42

Станіслав Кармазін

Спорт
Морози в Україні
Дощі в Україні
Сніг в Україні
Прем'єр-ліга України