"Оболонь" відмовилася грати через небезпечний газон в Олександрії

Поєдинок 17-го туру Української Прем’єр-ліги з футболу між "Олександрією" та "Оболонню" не відбувся. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційну заяву УПЛ, а також на коментар представників "Олександрії".

Як виявилося, перед стартовим свистком було проведено спеціальну інспекцію газону. На основі неї було прийнято рішення, що футбольне поле непридатне для проведення матчу. Основною причиною стало те, що газон виявився промерзлим, а відтак становив ризик для здоров’я гравців. Повідомляється, що подальшу долю цього поєдинку буде розглянуто у контрольно-дисциплінарному комітеті УАФ.

Крім того, свій коментар офіційному транслятору матчів українського чемпіонату УПЛ ТБ дав виконавчий директор "Олександрії" Дмитро Кітаєв. Зокрема, він зазначив, що стан газону був таким, яким він був, через погодні умови.

За останній тиждень були аномальні опади: річка виходила з берегів, потім вдарили морози — до −20, сьогодні −15. Ми прибрали сніг, але під плівкою верхній шар газону замерз. Вважаємо це форсмажором

Він запевнив, що клуб був повністю готовий до поєдинку, але так як кінцеве рішення завжди ухвалюють обидва клуби, тому матч і не відбувся, так як представники "Оболоні" висловили небажання брати участь у матчі на такому полі. Крім того, Кітаєв заявив, що розглядалися варіанти перенесення гри на іншу арену, проте через технічні моменти цю ініціативу реалізувати так і не вдалося.

Поле готували, воно загалом у нормальному стані: в деяких місцях уже відтануло, в інших — ще підмерзле. Наша команда була готова грати, але рішення приймають дві сторони — суперник відмовився