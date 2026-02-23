$43.270.01
Теракт во Львове: подозреваемую отправили под стражу на 60 суток без права залога
Эксклюзив
13:20 • 27205 просмотра
"Жалобы на клинику Odrex не заканчиваются", – активисты движения StopOdrex заявляют о массовых обращениях пациентов
Эксклюзив
13:02 • 34563 просмотра
Для эффективной работы Defence City необходима синергия государства и производителей оружия - эксперт
12:02 • 22441 просмотра
Еврокомиссия: россия нанесла разрушения "Дружбе", решение о сроках ремонта - за Украиной
Эксклюзив
10:58 • 28092 просмотра
Единственный в Украине производитель крупнокалиберных патронов остановил работу после обысков. В Офисе Генпрокурора отреагировали
10:23 • 30065 просмотра
Комплексная реформа мобилизации в работе, а 90% отсрочек прошла через "Резерв+" - ФедоровVideo
10:16 • 24647 просмотра
Генштаб подтвердил поражение в Крыму ракетного подразделения чф рф с "Бастионом" на вооружении
23 февраля, 07:26 • 34290 просмотра
Каллас не ожидает сегодня прогресса по 20-му пакету санкций ЕС против рф на фоне заявлений Венгрии о блокировании
23 февраля, 06:24 • 42864 просмотра
Зеленский считает, что путин уже начал Третью мировую войну
22 февраля, 19:57 • 41283 просмотра
В ОП намекнули на необходимость ограничить Telegram после теракта во Львове
Графики отключений электроэнергии
"Оболонь" отказалась играть из-за опасного газона в Александрии

Киев • УНН

 • 116 просмотра

Сообщается, что дальнейшая судьба этого поединка будет рассмотрена в контрольно-дисциплинарном комитете УАФ.

"Оболонь" отказалась играть из-за опасного газона в Александрии

Поединок 17-го тура Украинской Премьер-лиги по футболу между "Александрией" и "Оболонью" не состоялся. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальное заявление УПЛ, а также на комментарий представителей "Александрии". 

Детали

Как оказалось, перед стартовым свистком была проведена специальная инспекция газона. На основе нее было принято решение, что футбольное поле непригодно для проведения матча. Основной причиной стало то, что газон оказался промерзшим, а значит представлял риск для здоровья игроков. Сообщается, что дальнейшая судьба этого поединка будет рассмотрена в контрольно-дисциплинарном комитете УАФ.

Кроме того, свой комментарий официальному транслятору матчей украинского чемпионата УПЛ ТВ дал исполнительный директор "Александрии" Дмитрий Китаев. В частности, он отметил, что состояние газона было таким, каким оно было, из-за погодных условий.

За последнюю неделю были аномальные осадки: река выходила из берегов, потом ударили морозы — до −20, сегодня −15. Мы убрали снег, но под пленкой верхний слой газона замерз. Считаем это форс-мажором 

— отметил Китаев.

Он заверил, что клуб был полностью готов к поединку, но так как окончательное решение всегда принимают оба клуба, поэтому матч и не состоялся, так как представители "Оболони" выразили нежелание участвовать в матче на таком поле. Кроме того, Китаев заявил, что рассматривались варианты переноса игры на другую арену, однако из-за технических моментов эту инициативу реализовать так и не удалось.

Поле готовили, оно в целом в нормальном состоянии: в некоторых местах уже оттаяло, в других — еще подмерзшее. Наша команда была готова играть, но решение принимают две стороны — соперник отказался 

- резюмировал Китаев.

Абсолютный рекорд УПЛ: что сделал Лассина Траоре в матче с "Карпатами", чтобы войти в историю23.02.26, 14:42 • 1570 просмотров

Станислав Кармазин

