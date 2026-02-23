"Оболонь" отказалась играть из-за опасного газона в Александрии

Поединок 17-го тура Украинской Премьер-лиги по футболу между "Александрией" и "Оболонью" не состоялся. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальное заявление УПЛ, а также на комментарий представителей "Александрии".

Как оказалось, перед стартовым свистком была проведена специальная инспекция газона. На основе нее было принято решение, что футбольное поле непригодно для проведения матча. Основной причиной стало то, что газон оказался промерзшим, а значит представлял риск для здоровья игроков. Сообщается, что дальнейшая судьба этого поединка будет рассмотрена в контрольно-дисциплинарном комитете УАФ.

Кроме того, свой комментарий официальному транслятору матчей украинского чемпионата УПЛ ТВ дал исполнительный директор "Александрии" Дмитрий Китаев. В частности, он отметил, что состояние газона было таким, каким оно было, из-за погодных условий.

За последнюю неделю были аномальные осадки: река выходила из берегов, потом ударили морозы — до −20, сегодня −15. Мы убрали снег, но под пленкой верхний слой газона замерз. Считаем это форс-мажором

Он заверил, что клуб был полностью готов к поединку, но так как окончательное решение всегда принимают оба клуба, поэтому матч и не состоялся, так как представители "Оболони" выразили нежелание участвовать в матче на таком поле. Кроме того, Китаев заявил, что рассматривались варианты переноса игры на другую арену, однако из-за технических моментов эту инициативу реализовать так и не удалось.

Поле готовили, оно в целом в нормальном состоянии: в некоторых местах уже оттаяло, в других — еще подмерзшее. Наша команда была готова играть, но решение принимают две стороны — соперник отказался