Обмін утримуваними з РФ відбудеться у четвер або у п’ятницю - Резніков
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. У цей четвер або п’ятницю відбудеться черговий етап обміну утримуваними особами між Україною та Російською Федерацією. Це УНН підтвердив віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.
Відповідаючи на питання, чи дійсно обмін утримуваними особами плануться до Великодня, або у четвер або в п’ятницю, він сказав: “Так”.
Нагадаємо, в Офісі Президента України підтвердили, що черговий етап взаємного звільнення утримуваних осіб готується, наразі тривають останні узгодження за списком і щодо логістики, а саме ж звільнення відбуватиметься “найближчим часом”, адже дата постійно уточнюється.
Як повідомила пізніше Уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова, утримувані особи, звільнення яких відбудеться цього тижня, пройдуть обов’язкову обсервацію.