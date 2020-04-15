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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 25152 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 35107 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 52041 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 54011 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 72837 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130513 просмотра

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4 марта, 14:27 • 130195 просмотра

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Обмен удерживаемыми с РФ состоится в четверг или в пятницу - Резников

Обмен удерживаемыми с РФ состоится в четверг или в пятницу - Резников

Киев  •  УНН

 • 14142 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. В этот четверг или пятницу состоится очередной этап обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Российской Федерацией. Это УНН подтвердил вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Отвечая на вопрос, действительно ли обмен удерживаемыми лицами плануться до Пасхи, в четверг или в пятницу, он сказал "Да".

Напомним, в Офисе Президента Украины подтвердили, что очередной этап взаимного освобождения удерживаемых лиц готовится, сейчас идут последние согласования по списку и по логистике, а само освобождение будет происходить "в ближайшее время", ведь дата постоянно уточняется.

Как сообщила позже Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова, удерживаемые лица, освобождение которых состоится на этой неделе, пройдут обязательную обсервацию.

Украинские Национальные Новости

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