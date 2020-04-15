Денісова про обмін: всі звільнені особи пройдуть обсервацію
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Утримувані особи, звільнення яких відбудеться цього тижня, пройдуть обов’язкову обсервацію. Про це повідомила Уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова у відеозверненні, передає кореспондент УНН.
"Цей (новий - ред.) етап взаємного звільнення ускладнений тим що він відбувається у період карантину. Наші громадяни, яких ми повертаємо, пройдуть обов’язкову обсервацію протягом 14 днів", - сказала Денісова.
Вона наголосила, що всі, хто залучений до процесу взаємного звільнення використовують всі наявні важелі та інструменти для повернення з полону на батьківщину наших громадян, де б вони незаконно не утримувались.
Зі слів омбудсмена, обмін планується провести цього тижня.
Нагадаємо, раніше сьогодні в Офісі Президента України підтвердили, що черговий етап взаємного звільнення утримуваних осіб готується, наразі тривають останні узгодження за списком і щодо логістики, а саме ж звільнення відбуватиметься "найближчим часом", адже дата постійно уточнюється.