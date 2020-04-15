Денісова про обмін: всі звільнені особи пройдуть обсервацію

ukru
12:11 • 42070 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
11:44 • 70693 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
08:24 • 102840 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 119541 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 121109 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 171756 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 142107 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 148423 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 148902 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 129496 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Ані в Чорному, ані в Азовському морях російські ракетоносії не зафіксовано - ВМС ЗСУ

Ані в Чорному, ані в Азовському морях російські ракетоносії не зафіксовано - ВМС ЗСУ

20 березня, 04:27 • 28438 перегляди
Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

20 березня, 05:38 • 120802 перегляди
5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

20 березня, 06:15 • 110422 перегляди
Над Україною за ніч збили 75 зі 171 ворожого дрона, 63 - не досягли цілей

Над Україною за ніч збили 75 зі 171 ворожого дрона, 63 - не досягли цілей

20 березня, 06:39 • 41977 перегляди
Ізраїль відновив наземну операцію в Газі для створення буферної зони

Ізраїль відновив наземну операцію в Газі для створення буферної зони

20 березня, 07:52 • 21917 перегляди
Публікації
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

12:11 • 42074 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

11:44 • 70696 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

08:24 • 102842 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

20 березня, 07:00 • 119541 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

20 березня, 06:55 • 121109 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

12:56 • 10954 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

11:47 • 19741 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 108270 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 108583 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 126039 перегляди
Актуальне
Денісова про обмін: всі звільнені особи пройдуть обсервацію

Денісова про обмін: всі звільнені особи пройдуть обсервацію

Київ • УНН

 • 12449 перегляди

КИЇВ. 15 квітня. УНН. Утримувані особи, звільнення яких відбудеться цього тижня, пройдуть обов’язкову обсервацію. Про це повідомила Уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова у відеозверненні, передає кореспондент УНН.

"Цей (новий - ред.) етап взаємного звільнення ускладнений тим що він відбувається у період карантину. Наші громадяни, яких ми повертаємо, пройдуть обов’язкову обсервацію протягом 14 днів", - сказала Денісова.

Вона наголосила, що всі, хто залучений до процесу взаємного звільнення використовують всі наявні важелі та інструменти для повернення з полону на батьківщину наших громадян, де б вони незаконно не утримувались.

Зі слів омбудсмена, обмін планується провести цього тижня.

Нагадаємо, раніше сьогодні в Офісі Президента України підтвердили, що черговий етап взаємного звільнення утримуваних осіб готується, наразі тривають останні узгодження за списком і щодо логістики, а саме ж звільнення відбуватиметься "найближчим часом", адже дата постійно уточнюється.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$235.66
Brent
$70.77
Bitcoin
$85,505.70
S&P 500
$5,672.38
Газ TTF
$43.70
Золото
$3,039.45
Ethereum
$1,985.80