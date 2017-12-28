Обмін полоненими на Донбасі привітали в ОБСЄ
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Генеральний секретар ОБСЄ Томас Гремінгер і голова ОБСЄ, глава МЗС Австрії Карін Кнайсль привітали обмін полоненими на Донбасі, закликавши до повного припинення вогню на Донбасі. Про це йдеться в повідомленні прес-служби організації, передає УНН.
“Можливість повернутися додому до Нового року і православного Різдва такій великій кількості людей, яких утримували сторони конфлікту, стало радісним розвитком подій. Здійснений обмін — це не тільки гуманітарний жест, а й цінний крок у бік побудови довіри. Ми закликаємо сторони продовжити спроби поліпшення життя людей, порушених конфліктом”, — заявила К.Кнайсль.
А Т. Гремінгер зазначив, що “цей прогрес став можливим завдяки старанній роботі контактної групи і демонструє важливість цього формату”.
“Та це всього лише один крок, і багато інших повинні відбутися. Ми закликаємо сторони забезпечити справжнє припинення військових дій у найближчі дні в рамках повного виконання Мінських угод”, — ідеться в спільній заяві.
Як повідомляв УНН, сьогодні звільнені українські полонені прилетіли до Києва.