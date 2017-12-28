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Обмен пленными на Донбассе приветствовали в ОБСЕ

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 декабря. УНН. Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер и председатель ОБСЕ, глава МИД Австрии Карин Кнайсль приветствовали обмен пленными на Донбассе, призвав к полному прекращению огня на Донбассе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы организации, передает УНН.

Обмен пленными на Донбассе приветствовали в ОБСЕ

“Возможность вернуться домой до Нового года и православного Рождества такому большому количеству людей, которых удерживали стороны конфликта, стало радостным развитием событий. Осуществлен обмен — это не только гуманитарный жест, но и ценный шаг в сторону построения доверия. Мы призываем стороны продолжить попытки улучшения жизни людей, затронутых конфликтом”, — заявила К.Кнайсль.

А Т.Гремингер отметил, что “этот прогресс стал возможным благодаря усердной работе контактной группы и демонстрирует важность этого формата”.

“Но это всего лишь один шаг, и многие другие должны произойти. Мы призываем стороны обеспечить настоящее прекращения военных действий в ближайшие дни в рамках полного выполнения Минских соглашений”, — говорится в заявлении.

Как сообщал УНН, сегодня освобожденные украинские пленные прилетели в Киев.

Украинские Национальные Новости

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