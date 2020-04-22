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Обленерго Суркісів програло черговий суд у справі несплати податків

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КИЇВ. 22 квітня. УНН. Третій апеляційний адміністративний суд відхилив апеляцію ПАТ "Запоріжжяобленерго" на рішення про стягнення із компанії 130 тис. грн штрафних санкцій за порушення строків сплати грошового зобов'язання із податку на додану вартість. Про це свідчать дані Єдиного реєстру судових рішень, передає УНН.

Відповідний штраф на "Запоріжжяобленерго" був накладений Офісом великих платників податків ДФС за підсумком камеральної перевірки ПАТ з питань своєчасності сплати узгоджених податкових зобов'язань з податку на додану вартість (у червні 2019 року).

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Обленерго Суркісів має понад 860 млн грн податкового боргу.

"Запоріжжяобленерго" намагалося визнати протиправним та скасувати податкове повідомлення-рішення у суді. Втім, 8 січня Запорізький окружний адміністративний суд у задоволенні позову ПАТ відмовив.

Пізніше – 15 квітня – рішення суду першої інстанції підтвердив Третій апеляційний адміністративний суд.

Нагадаємо, протягом останніх трьох років "Запоріжжяобленерго" виступало відповідачем у 1 тис. 102 судових справах. Втім, часто-густо ПАТ ігнорує виконання судових рішень, і служителі Феміди змушені видавати накази про примусове стягнення коштів із "Запоріжжяобленерго".

Так, нещодавно Господарський суд Запорізької області видав наказ про примусове виконання судового рішення щодо стягнення із ПАТ "Запоріжжяобленерго" на користь ТОВ "Біо-Агро" заборгованості у сумі 671,2 тис. грн. Хоча раніше у цій справі суд, на прохання "Запоріжжяобленерго", дозволив йому сплатити борги у розстрочку.

Крім того, примусово буде сплачувати "Запоріжжяобленерго" і борги концерну "Міські теплові мережі".

Зауважимо, "Запоріжжяобленерго" фігурує у кримінальному провадженні НАБУ про так звані "енергетичні схеми "Крючкова-Суркісів" через компанію "Енергомережа".

За підсумками розслідування, колишній керівник "Енергомережі" Дмитро Крючков вже отримав підозру.

Останнього називають "людиною Суркісів", хоча б з тих причин, що на доступних у ЗМІ телефонних розмовах Крючкова, Конененка, Суркісів та інших осіб, обговорюються, зокрема, і питання доставки грошей в офіс Суркісів (на стадіоні "Динамо").

Самі Суркіси статусу підозрюваних у провадженні поки не мають, хоча й були допитані.

Крім того, під час обшуків офісів ФК "Динамо" (належить Суркісам, - ред.), детективи НАБУ вилучили документи, які згодом ВАКС визнав такими, що стосуються енергетичних оборудок "Енергомережі".

Довідка УНН: міноритарними власниками "Запоріжжяобленерго" є українські олігархи — брати Суркіси. На пов’язану із ними компанію Lex Perfecta (Кіпр) записано 16,52% підприємства.

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