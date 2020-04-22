Облэнерго Суркисов проиграло очередной суд по делу неуплаты налогов

Соответствующий штраф на "Запорожьеоблэнерго" был наложен Офисом крупных налогоплательщиков ГФС по итогам камеральной проверки ПАО по вопросам своевременности уплаты согласованных налоговых обязательств по налогу на добавленную стоимость (в июне 2019 года).

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"Запорожьеоблэнерго" пыталось признать противоправным и отменить налоговое уведомление-решение в суде. Впрочем, 8 января Запорожский окружной административный суд в удовлетворении иска ПАО отказал.

Позже - 15 апреля - решение суда первой инстанции подтвердил Третий апелляционный административный суд.

Напомним, в течение последних трех лет "Запорожьеоблэнерго" выступало ответчиком в 1 тыс. 102 судебных делах. Впрочем, часто ПАО игнорирует выполнение судебных решений, и служители Фемиды вынуждены издавать приказы о принудительном взыскании средств с "Запорожьеоблэнерго".

Так, недавно Хозяйственный суд Запорожской области издал приказ о принудительном исполнении судебного решения о взыскании с ПАО "Запорожьеоблэнерго" в пользу ООО "Био-Агро" задолженности в сумме 671,2 тыс. грн. Хотя по этому делу суд, по просьбе "Запорожьеоблэнерго", позволил ему оплатить долги в рассрочку.

Кроме того, принудительно будет платить "Запорожьеоблэнерго" и долги концерна "Городские тепловые сети".

Заметим, "Запорожьеоблэнерго" фигурирует в уголовном производстве НАБУ о так называемых "энергетических схемах" Крючкова-Суркисов" через компанию "Энергосети".

По итогам расследования, бывший руководитель "Энергосети" Дмитрий Крючков уже получил подозрение.

Последнего называют "человеком Суркисов", хотя бы по тем причинам, что на доступных в СМИ телефонных разговорах Крючкова, Конененка, Суркисов и других лиц, обсуждаются в том числе и вопрос доставки денег в офис Суркисов (на стадионе "Динамо").

Сами Суркисы статуса подозреваемых в производстве пока не имеют, хотя и были допрошены.

Кроме того, во время обыска офисов ФК "Динамо" (принадлежит Суркисам, - ред.), детективы НАБУ изъяли документы, которые впоследствии ВАКС признал такими, которые касаются энергетических сделок "Энергосети".

Справка УНН: миноритарными владельцами "Запорожьеоблэнерго" являются украинские олигархи - братья Суркисы. На связанную с ними компанию Lex Perfecta (Кипр) записано 16,52% предприятия.