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Облэнерго Суркисов проиграло очередной суд по делу неуплаты налогов

Облэнерго Суркисов проиграло очередной суд по делу неуплаты налогов

Киев  •  УНН

 • 20464 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Третий апелляционный административный суд отклонил апелляцию ПАО "Запорожьеоблэнерго" на решение о взыскании с компании 130 тыс. грн штрафных санкций за нарушение сроков уплаты денежного обязательства по налогу на добавленную стоимость. Об этом свидетельствуют данные Единого реестра судебных решений, передает УНН.

Соответствующий штраф на "Запорожьеоблэнерго" был наложен Офисом крупных налогоплательщиков ГФС по итогам камеральной проверки ПАО по вопросам своевременности уплаты согласованных налоговых обязательств по налогу на добавленную стоимость (в июне 2019 года).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Облэнерго Суркисов имеет более 860 млн грн налогового долга.

"Запорожьеоблэнерго" пыталось признать противоправным и отменить налоговое уведомление-решение в суде. Впрочем, 8 января Запорожский окружной административный суд в удовлетворении иска ПАО отказал.

Позже - 15 апреля - решение суда первой инстанции подтвердил Третий апелляционный административный суд.

Напомним, в течение последних трех лет "Запорожьеоблэнерго" выступало ответчиком в 1 тыс. 102 судебных делах. Впрочем, часто ПАО игнорирует выполнение судебных решений, и служители Фемиды вынуждены издавать приказы о принудительном взыскании средств с "Запорожьеоблэнерго".

Так, недавно Хозяйственный суд Запорожской области издал приказ о принудительном исполнении судебного решения о взыскании с ПАО "Запорожьеоблэнерго" в пользу ООО "Био-Агро" задолженности в сумме 671,2 тыс. грн. Хотя по этому делу суд, по просьбе "Запорожьеоблэнерго", позволил ему оплатить долги в рассрочку.

Кроме того, принудительно будет платить "Запорожьеоблэнерго" и долги концерна "Городские тепловые сети".

Заметим, "Запорожьеоблэнерго" фигурирует в уголовном производстве НАБУ о так называемых "энергетических схемах" Крючкова-Суркисов" через компанию "Энергосети".

По итогам расследования, бывший руководитель "Энергосети" Дмитрий Крючков уже получил подозрение.

Последнего называют "человеком Суркисов", хотя бы по тем причинам, что на доступных в СМИ телефонных разговорах Крючкова, Конененка, Суркисов и других лиц, обсуждаются в том числе и вопрос доставки денег в офис Суркисов (на стадионе "Динамо").

Сами Суркисы статуса подозреваемых в производстве пока не имеют, хотя и были допрошены.

Кроме того, во время обыска офисов ФК "Динамо" (принадлежит Суркисам, - ред.), детективы НАБУ изъяли документы, которые впоследствии ВАКС признал такими, которые касаются энергетических сделок "Энергосети".

Справка УНН: миноритарными владельцами "Запорожьеоблэнерго" являются украинские олигархи - братья Суркисы. На связанную с ними компанию Lex Perfecta (Кипр) записано 16,52% предприятия.

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