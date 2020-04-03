Обленерго Суркісів буде сплачувати борги примусово - суд

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КИЇВ. 3 квітня. УНН. Господарський суд Запорізької області видав наказ про примусове стягнення із ПАТ "Запоріжжяобленерго" на користь концерну "Міські теплові мережі" заборгованості у сумі 168 тис. грн. Про це свідчать дані Єдиного реєстру судових рішень, передає УНН.

Так, за даними реєстру, у грудні 2014 року концерн та "Запоріжжяобленерго" уклали договір щодо купівлі-продажу теплової енергії у гарячій воді. Втім, "Запоріжжяобленерго" за споживання продукту не розрахувалося і заборгувало концерну 2 млн 625 тис. грн.

На вимогу Господарського суду Запорізької області, "Запоріжжяобленерго" сплатило борг, але частково: у розмірі 440,6 тис. грн. Решту – 2 млн 186 тис. грн – ПАТ зобов'язалося виплачувати концерну рівними платежами – по 273,2 тис. грн протягом восьми місяців.

Однак, "Запоріжжяобленерго" на користь концерну жодного платежу не здійснило. І суд, у відповідь на позов концерну, 21 січня цього року виніс рішення про стягнення із " Запоріжжяобленерго" ще й пені у сумі 168 тис. грн.

Апеляцію у справі "Запоріжжяобленерго" програло.

Через кілька місяців - 31 березня Господарський суд видав наказ про примусове стягнення із "Запоріжжяобленерго" вказаної заборгованості.

Зауважимо, "Запоріжжяобленерго" сьогодні фігурує у кримінальному провадженні про так звані "енергетичні схеми "Крючкова-Суркіса". Воно було зареєстровано НАБУ у 2015 році.

За підсумками розслідування, колишній керівник компанії "Енергомережа" Дмитро Крючков вже отримав підозру.

Останнього називають "людиною Суркісів", хоча б з тих причин, що на доступних у ЗМІ телефонних розмовах Крючкова, Конененка, Суркісів та інших осіб, обговорюються, зокрема, і питання доставки грошей в офіси ФК "Динамо" по вул. Грушевського.

Додамо, що за словами директора НАБУ Артема Ситника, слідство стосовно підозрюваного у справі Дмитра Крючкова буде завершено найближчим часом.

Інформацію зі ЗМІ стосовно інших фігурантів справи НАБУ ще перевіряє.

Довідка УНН: міноритарними власниками "Запоріжжяобленерго" є українські олігархи — брати Суркіси. На пов’язану із ними компанію Lex Perfecta (Кіпр) записано 16,52% підприємства.

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