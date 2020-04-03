Облэнерго Суркисов будет выплачивать долги принудительно - суд

Так, по данным реестра, в декабре 2014 года концерн и "Запорожьеоблэнерго" заключили договор о купле-продаже тепловой энергии в горячей воде. Впрочем, "Запорожьеоблэнерго" за потребление продукта не рассчиталось и задолжало концерну 2 млн 625 тыс. грн.

По требованию Хозяйственного суда Запорожской области, "Запорожьеоблэнерго" уплатило долг, но частично: в размере 440,6 тыс. грн. Остальные - 2 млн 186 тыс. грн - ПАО обязалось выплачивать концерну равными платежами - по 273,2 тыс. грн в течение восьми месяцев.

Однако, "Запорожьеоблэнерго" в пользу концерна ни единого платежа не осуществило. И суд, в ответ на иск концерна, 21 января этого года вынес решение о взыскании с "Запорожьеоблэнерго" еще и пени в сумме 168 тыс. грн.

Апелляцию по делу "Запорожьеоблэнерго" проиграло.

Через несколько месяцев - 31 марта Хозяйственный суд выдал приказ о принудительном взыскании с "Запорожьеоблэнерго" указанной задолженности.

Заметим, "Запорожьеоблэнерго" сегодня фигурирует в уголовном производстве о так называемых "энергетических схемах "Крючкова-Суркиса". Оно было зарегистрировано НАБУ в 2015 году.

По итогам расследования, бывший руководитель компании "Энергосети" Дмитрий Крючков уже получил подозрение.

Последнего называют "человеком Суркисов", хотя бы по тем причинам, что на доступных в СМИ телефонных разговорах Крючкова, Конененка, Суркисов и других лиц, обсуждаются в том числе и вопросы доставки денег в офисы ФК "Динамо" по ул. Грушевского.

Добавим, что по словам директора НАБУ Артема Сытника, следствие в отношении подозреваемого по делу Дмитрия Крючкова будет завершено в ближайшее время.

Информацию из СМИ о других фигурантах дела НАБУ еще проверяет.

Справка УНН: миноритарными владельцами "Запорожьеоблэнерго" являются украинские олигархи - братья Суркисы. На связанную с ними компанию Lex Perfecta (Кипр) записано 16,52% предприятия.