Обіцяв статус священника за 10 000 доларів для виїзду за кордон - у Києві затримали чоловіка

У столиці правоохоронці затримали чоловіка, який пропонував допомогти виїхати за кордон громадянину призовного віку. За свої "послуги", він вимагав 10 тисяч доларів. Про це повідомляє ГУНП України в Києві, передає УНН.

Деталі

За даними слідства, фігурант познайомився з чоловіком мобілізаційного віку у барі. Під час розмови він запевнив нового знайомого, що має зв’язки в одній із державних установ та може оформити на його ім’я документ, який дозволить виїхати за межі України як священнослужителю. Згодом зловмисник повідомив, що спочатку потрібно сплатити 2500 доларів завдатку, а решту 7500 доларів - після вирішення питання.

При отриманні першої частини коштів ділок передав "клієнту" документ – так званий лист-погодження щодо виїзду за межі України нібито для відвідування відкритого науково-релігійного семінару в одній з європейських країн.Під час останньої зустрічі фігурант отримав другу частину платежу. Одразу після передачі коштів його затримали поліцейські. Під час санкціонованого обшуку правоохоронці вилучили мобільні телефони, банківські картки та отримані 7500 доларів - йдеться у дописі поліції.

Слідчі вже повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України - одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди.

Наразі, правоохоронці встановлюють можливих спільників та перевіряють причетність затриманого до вчинення інших правопорушень.

Нагадаємо

Кабінет міністрів схвалив законопроєкт, що посилює відповідальність за порушення призовниками, військовозобов'язаними та резервістами строку перебування за межами України. Пропонується доповнити Кримінальний кодекс новою кваліфікуючою ознакою та встановити кримінальну відповідальність за незаконний перетин кордону під час воєнного стану.