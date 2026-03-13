$44.160.1950.960.02
Ексклюзив
10:42 • 4456 перегляди
Пальне в Україні подорожчало нерівномірно: де заправитись найдешевше
Ексклюзив
12 березня, 21:38 • 25051 перегляди
Відомий український співак ексклюзивно розповів, скільки витрачає на життя щомісяця
Ексклюзив
12 березня, 16:05 • 55909 перегляди
В Україні запровадять День румунської мови, його відзначатимуть 31 серпня
12 березня, 15:30 • 51792 перегляди
Кабмін виплатить по 1500 гривень мільйонам українців та введе кешбек на пальне
Ексклюзив
12 березня, 15:26 • 77542 перегляди
Сонячні панелі на балконах – чи допомагають під час блекауту, скільки коштують та чи законне встановлення
12 березня, 14:55 • 40112 перегляди
Румунія та Україна будують дві нові лінії електропередачі для енергобезпеки
12 березня, 14:27 • 26706 перегляди
Україна та Румунія спільно вироблятимуть дрони – Нікушор Дан
Ексклюзив
12 березня, 13:11 • 20883 перегляди
Де собаки найчастіше підхоплюють паразитів і як їх захистити - коментар ветеринара
Ексклюзив
12 березня, 11:13 • 23807 перегляди
Юрист закликав переглянути правила доступу компаній до спецрежиму Defence City
Ексклюзив
12 березня, 09:02 • 40507 перегляди
СБУ уразила один із найбільших нафтових вузлів на півдні рф - НПС "тихорецьк"Video
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Обіцяв статус священника за 10 000 доларів для виїзду за кордон - у Києві затримали чоловіка

Київ • УНН

 • 810 перегляди

У Києві затримали чоловіка, який продавав фальшиві дозволи на виїзд для релігійних семінарів. Фігуранту оголошено підозру за отримання вигоди.

Обіцяв статус священника за 10 000 доларів для виїзду за кордон - у Києві затримали чоловіка

У столиці правоохоронці затримали чоловіка, який пропонував допомогти виїхати за кордон громадянину призовного віку. За свої "послуги", він вимагав 10 тисяч доларів. Про це повідомляє ГУНП України в Києві, передає УНН.

Деталі

За даними слідства, фігурант познайомився з чоловіком мобілізаційного віку у барі. Під час розмови він запевнив нового знайомого, що має зв’язки в одній із державних установ та може оформити на його ім’я документ, який дозволить виїхати за межі України як священнослужителю. Згодом зловмисник повідомив, що спочатку потрібно сплатити 2500 доларів завдатку, а решту 7500 доларів - після вирішення питання.

При отриманні першої частини коштів ділок передав "клієнту" документ – так званий лист-погодження щодо виїзду за межі України нібито для відвідування відкритого науково-релігійного семінару в одній з європейських країн.Під час останньої зустрічі фігурант отримав другу частину платежу. Одразу після передачі коштів його затримали поліцейські. Під час санкціонованого обшуку правоохоронці вилучили мобільні телефони, банківські картки та отримані 7500 доларів

- йдеться у дописі поліції.

Слідчі вже повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України - одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди.

Наразі, правоохоронці встановлюють можливих спільників та перевіряють причетність затриманого до вчинення інших правопорушень.

Нагадаємо

Кабінет міністрів схвалив законопроєкт, що посилює відповідальність за порушення призовниками, військовозобов'язаними та резервістами строку перебування за межами України. Пропонується доповнити Кримінальний кодекс новою кваліфікуючою ознакою та встановити кримінальну відповідальність за незаконний перетин кордону під час воєнного стану.

Алла Кіосак

