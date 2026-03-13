Обещал статус священника за 10 000 долларов для выезда за границу - в Киеве задержали мужчину

В столице правоохранители задержали мужчину, который предлагал помочь выехать за границу гражданину призывного возраста. За свои "услуги" он требовал 10 тысяч долларов. Об этом сообщает ГУНП Украины в Киеве, передает УНН.

Подробности

По данным следствия, фигурант познакомился с мужчиной мобилизационного возраста в баре. Во время разговора он заверил нового знакомого, что имеет связи в одном из государственных учреждений и может оформить на его имя документ, который позволит выехать за пределы Украины как священнослужителю. Впоследствии злоумышленник сообщил, что сначала нужно оплатить 2500 долларов задатка, а остальные 7500 долларов - после решения вопроса.

При получении первой части средств делец передал "клиенту" документ – так называемое письмо-согласование о выезде за пределы Украины якобы для посещения открытого научно-религиозного семинара в одной из европейских стран. Во время последней встречи фигурант получил вторую часть платежа. Сразу после передачи средств его задержали полицейские. Во время санкционированного обыска правоохранители изъяли мобильные телефоны, банковские карты и полученные 7500 долларов - говорится в сообщении полиции.

Следователи уже сообщили фигуранту о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины - получение неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством такой выгоды.

Сейчас правоохранители устанавливают возможных сообщников и проверяют причастность задержанного к совершению других правонарушений.

Напомним

Кабинет министров одобрил законопроект, ужесточающий ответственность за нарушение призывниками, военнообязанными и резервистами срока пребывания за пределами Украины. Предлагается дополнить Уголовный кодекс новым квалифицирующим признаком и установить уголовную ответственность за незаконное пересечение границы во время военного положения.