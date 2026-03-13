Обещал статус священника за 10 000 долларов для выезда за границу - в Киеве задержали мужчину

$44.160.1950.960.02
ukenru
Эксклюзив
10:42 • 4360 просмотра
Топливо в Украине подорожало неравномерно: где заправиться дешевле всего
Эксклюзив
12 марта, 21:38 • 24945 просмотра
Известный украинский певец эксклюзивно рассказал, сколько тратит на жизнь ежемесячно
Эксклюзив
12 марта, 16:05 • 55826 просмотра
В Украине введут День румынского языка, его будут отмечать 31 августа
12 марта, 15:30 • 51694 просмотра
Кабмин выплатит по 1500 гривен миллионам украинцев и введет кешбэк на горючее
Эксклюзив
12 марта, 15:26 • 77418 просмотра
Солнечные панели на балконах – помогают ли во время блэкаута, сколько стоят и законна ли установка
12 марта, 14:55 • 40070 просмотра
Румыния и Украина строят две новые линии электропередачи для энергобезопасности
12 марта, 14:27 • 26678 просмотра
Украина и Румыния будут совместно производить дроны – Никушор Дан
Эксклюзив
12 марта, 13:11 • 20878 просмотра
Где собаки чаще всего подхватывают паразитов и как их защитить - комментарий ветеринара
Эксклюзив
12 марта, 11:13 • 23805 просмотра
Юрист призвал пересмотреть правила доступа компаний к спецрежиму Defence City
Эксклюзив
12 марта, 09:02 • 40503 просмотра
СБУ поразила один из крупнейших нефтяных узлов на юге рф - НПС "тихорецк"Video
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+17°
3.1м/с
31%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Иран не планирует закрывать Ормузский пролив – представитель страны в ООН13 марта, 03:14 • 11568 просмотра
Лекции миллиардера Тиля об Антихристе вызвали споры в Ватикане13 марта, 04:00 • 10920 просмотра
США разрешили покупать российскую нефть в море в течение 30 дней13 марта, 04:13 • 5216 просмотра
Куда пойти на выходные в Киеве: 14-15 марта07:00 • 18173 просмотра
Оригинальная подача блюд, или как мимикрия интегрировалась в кулинариюPhoto09:57 • 11450 просмотра
публикации
Оригинальная подача блюд, или как мимикрия интегрировалась в кулинариюPhoto09:57 • 11626 просмотра
Куда пойти на выходные в Киеве: 14-15 марта07:00 • 18319 просмотра
Солнечные панели на балконах – помогают ли во время блэкаута, сколько стоят и законна ли установка
Эксклюзив
12 марта, 15:26 • 77427 просмотра
Безопасные активы - почему золото считается главным и какие еще инструменты используют инвесторы12 марта, 13:41 • 44046 просмотра
Работа в 2026 году: где искать вакансии и что изменилось на рынке труда12 марта, 13:32 • 39365 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Денис Шмыгаль
Блогеры
Али Хаменеи
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Израиль
Ирак
Реклама
УНН Lite
Бонни Беннет из "Дневников вампира" родила первенцаPhoto12:24 • 6 просмотра
Оригинальная подача блюд, или как мимикрия интегрировалась в кулинариюPhoto09:57 • 11619 просмотра
Юрий Ткач признался, как алкоголь едва не разрушил его брак с женой12 марта, 17:23 • 23968 просмотра
Сын Оззи Осборна назвал новорожденную дочь в честь легендарного отцаVideo12 марта, 14:36 • 23845 просмотра
Forbes назвал самую богатую знаменитость мира - рейтинг возглавил Стивен Спилберг12 марта, 14:24 • 22183 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Financial Times
MIM-104 Patriot
9К720 Искандер

Обещал статус священника за 10 000 долларов для выезда за границу - в Киеве задержали мужчину

Киев • УНН

 • 780 просмотра

В Киеве задержали мужчину, который продавал фальшивые разрешения на выезд для религиозных семинаров. Фигуранту объявлено подозрение за получение выгоды.

Обещал статус священника за 10 000 долларов для выезда за границу - в Киеве задержали мужчину

В столице правоохранители задержали мужчину, который предлагал помочь выехать за границу гражданину призывного возраста. За свои "услуги" он требовал 10 тысяч долларов. Об этом сообщает ГУНП Украины в Киеве, передает УНН.

Подробности

По данным следствия, фигурант познакомился с мужчиной мобилизационного возраста в баре. Во время разговора он заверил нового знакомого, что имеет связи в одном из государственных учреждений и может оформить на его имя документ, который позволит выехать за пределы Украины как священнослужителю. Впоследствии злоумышленник сообщил, что сначала нужно оплатить 2500 долларов задатка, а остальные 7500 долларов - после решения вопроса.

При получении первой части средств делец передал "клиенту" документ – так называемое письмо-согласование о выезде за пределы Украины якобы для посещения открытого научно-религиозного семинара в одной из европейских стран. Во время последней встречи фигурант получил вторую часть платежа. Сразу после передачи средств его задержали полицейские. Во время санкционированного обыска правоохранители изъяли мобильные телефоны, банковские карты и полученные 7500 долларов

- говорится в сообщении полиции.

Следователи уже сообщили фигуранту о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины - получение неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством такой выгоды.

Сейчас правоохранители устанавливают возможных сообщников и проверяют причастность задержанного к совершению других правонарушений.

Напомним

Кабинет министров одобрил законопроект, ужесточающий ответственность за нарушение призывниками, военнообязанными и резервистами срока пребывания за пределами Украины. Предлагается дополнить Уголовный кодекс новым квалифицирующим признаком и установить уголовную ответственность за незаконное пересечение границы во время военного положения.

Алла Киосак

ОбществоКиевКриминал и ЧП