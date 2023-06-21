Обговорили нову підтримку: Глава МЗС України Дмитро Кулеба зустрівся із міністром закордонних справ Франції
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Голова МЗС України Дмитро Кулеба провів у Лондоні переговори з французькою колегою Катрін Колонною і обговорили надання Києву додаткової допомоги. Про це повідомляє УНН із посиланням на МЗС України.
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«Дмитро Кулеба провів у Лондоні переговори з французькою колегою Катрін Колонна та висловив вдячність за відкритість Франції до амбітних результатів саміту НАТО у Вільнюсі. Міністри також обговорили нову підтримку Франції для посилення наступальних спроможностей України»,- йдеться у повідомленні МЗС.
Доповнення
Франція виділять для України додаткові 40 млн євро фінансової допомоги на 2023 рік, а також готує багаторічний пакет допомоги Україні з гуманітарної, фінансової та економічної допомоги. Про це заявила під час виступу на міжнародній Конференції з питань відновлення України (URC 2023) у Лондоні у середу міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна.