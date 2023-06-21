Обсудили новую поддержку: Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба встретился с министром иностранных дел Франции

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«Дмитрий Кулеба провел в Лондоне переговоры с французской коллегой Катрин Колонна и выразил благодарность за открытость Франции к амбициозным результатам саммита НАТО в Вильнюсе. Министры также обсудили новую поддержку Франции для усиления наступательных возможностей Украины», - говорится в сообщении МИД.

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Франция выделят для Украины дополнительные 40 млн евро финансовой помощи на 2023 год, а также готовит многолетний пакет помощи Украине по гуманитарной, финансовой и экономической помощи. Об этом заявила во время выступления на международной Конференции по вопросам восстановления Украины (URC 2023) в Лондоне в среду министр иностранных дел Франции Катрин Колонна.