Франція надасть Україні додаткові 40 млн євро, готує багаторічний пакет допомоги

Цитата

"Франція готує багаторічний пакет цивільної допомоги Україні, який включатиме як гуманітарну, стабілізаційну, економічну, так і фінансову підтримку. Мені приємно додати, що це здебільшого складатиметься з грантів, щоб уникнути посилення тиску на певний вид державних фінансів. Тим часом я рада повідомити, що моє міністерство надасть додаткові 40 мільйонів євро пожертв для України у 2023 році", - сказала Колонна.

Доповнення

На конференції у Лондоні 21 червня: