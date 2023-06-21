Франція надасть Україні додаткові 40 млн євро, готує багаторічний пакет допомоги
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Франція надасть Україні додаткові 40 млн євро цього року, готує багаторічний пакет допомоги. Про це заявила під час виступу на міжнародній Конференції з питань відновлення України (URC 2023) у Лондоні у середу міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна, інформує УНН.
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"Франція готує багаторічний пакет цивільної допомоги Україні, який включатиме як гуманітарну, стабілізаційну, економічну, так і фінансову підтримку. Мені приємно додати, що це здебільшого складатиметься з грантів, щоб уникнути посилення тиску на певний вид державних фінансів. Тим часом я рада повідомити, що моє міністерство надасть додаткові 40 мільйонів євро пожертв для України у 2023 році", - сказала Колонна.
Доповнення
На конференції у Лондоні 21 червня:
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- США оголосили новий пакет допомоги Україні на 1,3 млрд доларів.
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- Велика Британія оголосила про допомогу Україні на 3 млрд доларів.
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- ЄС запропонував новий фінансовий інструмент для підтримки відбудови України обсягом 50 млрд євро (близько 54,5 млрд дол.).
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- Німеччина оголосила про 381 млн євро на гуманітрану допомогу.
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