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Франція надасть Україні додаткові 40 млн євро, готує багаторічний пакет допомоги

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 червня. УНН. Франція надасть Україні додаткові 40 млн євро цього року, готує багаторічний пакет допомоги. Про це заявила під час виступу на міжнародній Конференції з питань відновлення України (URC 2023) у Лондоні у середу міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна, інформує УНН.

Франція надасть Україні додаткові 40 млн євро, готує багаторічний пакет допомоги

Цитата

"Франція готує багаторічний пакет цивільної допомоги Україні, який включатиме як гуманітарну, стабілізаційну, економічну, так і фінансову підтримку. Мені приємно додати, що це здебільшого складатиметься з грантів, щоб уникнути посилення тиску на певний вид державних фінансів. Тим часом я рада повідомити, що моє міністерство надасть додаткові 40 мільйонів євро пожертв для України у 2023 році", - сказала Колонна.

Доповнення

На конференції у Лондоні 21 червня:

  • США оголосили новий пакет допомоги Україні на 1,3 млрд доларів.
  • Велика Британія оголосила про допомогу Україні на 3 млрд доларів.
  • ЄС запропонував новий фінансовий інструмент для підтримки відбудови України обсягом 50 млрд євро (близько 54,5 млрд дол.).
  • Німеччина оголосила про 381 млн євро на гуманітрану допомогу.
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