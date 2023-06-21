Франция предоставит Украине дополнительные 40 млн евро, готовит многолетний пакет помощи
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Франция предоставит Украине дополнительные 40 млн евро в этом году, готовит многолетний пакет помощи. Об этом заявила во время выступления на международной Конференции по вопросам восстановления Украины (URC 2023) в Лондоне в среду министр иностранных дел Франции Катрин Колонна, информирует УНН.
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"Франция готовит многолетний пакет гражданской помощи Украине, который будет включать как гуманитарную, стабилизационную, экономическую, так и финансовую поддержку. Мне приятно добавить, что это в основном будет состоять из грантов, чтобы избежать усиления давления на определенный вид государственных финансов. Между тем я рада сообщить, что мое министерство предоставит дополнительные 40 миллионов евро пожертвований для Украины в 2023 году", - сказала Колонна.
Дополнение
На конференции в Лондоне 21 июня:
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- США объявили новый пакет помощи Украине на 1,3 млрд долларов.
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- Великобритания объявила о помощи Украине на 3 млрд долларов.
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- ЕС предложил новый финансовый инструмент для поддержки восстановления Украины в размере 50 млрд евро (около 54,5 млрд долл.).
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- Германия объявила о 381 млн евро на гуманитарную помощь.
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