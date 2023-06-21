Франция предоставит Украине дополнительные 40 млн евро, готовит многолетний пакет помощи

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"Франция готовит многолетний пакет гражданской помощи Украине, который будет включать как гуманитарную, стабилизационную, экономическую, так и финансовую поддержку. Мне приятно добавить, что это в основном будет состоять из грантов, чтобы избежать усиления давления на определенный вид государственных финансов. Между тем я рада сообщить, что мое министерство предоставит дополнительные 40 миллионов евро пожертвований для Украины в 2023 году", - сказала Колонна.

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На конференции в Лондоне 21 июня: