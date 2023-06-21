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Франция предоставит Украине дополнительные 40 млн евро, готовит многолетний пакет помощи

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 июня. УНН. Франция предоставит Украине дополнительные 40 млн евро в этом году, готовит многолетний пакет помощи. Об этом заявила во время выступления на международной Конференции по вопросам восстановления Украины (URC 2023) в Лондоне в среду министр иностранных дел Франции Катрин Колонна, информирует УНН.

Франция предоставит Украине дополнительные 40 млн евро, готовит многолетний пакет помощи

Цитата

"Франция готовит многолетний пакет гражданской помощи Украине, который будет включать как гуманитарную, стабилизационную, экономическую, так и финансовую поддержку. Мне приятно добавить, что это в основном будет состоять из грантов, чтобы избежать усиления давления на определенный вид государственных финансов. Между тем я рада сообщить, что мое министерство предоставит дополнительные 40 миллионов евро пожертвований для Украины в 2023 году", - сказала Колонна.

Дополнение

На конференции в Лондоне 21 июня:

  • США объявили новый пакет помощи Украине на 1,3 млрд долларов.
  • Великобритания объявила о помощи Украине на 3 млрд долларов.
  • ЕС предложил новый финансовый инструмент для поддержки восстановления Украины в размере 50 млрд евро (около 54,5 млрд долл.).
  • Германия объявила о 381 млн евро на гуманитарную помощь.
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