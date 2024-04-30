Обережно, міни: українців просять бути обачними на кладовищах під час поминальних днів
Київ • УНН
Правоохоронці нагадують українцям про дотримання правил безпеки під час відвідування кладовищ на деокупованих територіях через наявність десятків тисяч вибухонебезпечних предметів, закладених ворогом.
Правоохоронці нагадують українцям про правила безпеки під час відвідин кладовищ на деокупованих територіях. Про це пише УНН з посиланням на Міністерство внутрішніх справ.
Деталі
Деокуповані території всіяні десятками тисяч вибухонебезпечних предметів. Ворог мінує все. Небезпечною може виявитися будь-яка ділянка, навіть кладовище
Громадян просять дотримуватися правил, які рятують життя. Зокрема:
- дізнатися, чи діє заборона на відвідування кладовищ у регіоні, де проживаєте;
- бути уважними, не чіпати підозрілі предмети, не підходити до них і одразу повідомляти на 101, 102 чи 112;
- пересуватися лише асфальтованими дорогами, не ходити полями, лісами, парками та стежками, вкритими листяним покривом.
Нагадаємо
У Харкові на Великдень, 5 квітня, вхід на міські кладовища та меморіальні комплекси буде закритий для захисту від непередбачуваних ворожих атак на тлі посилення ракетних обстрілів та ударів безпілотників по інфраструктурі міста.