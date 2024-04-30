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Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
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Осторожно, мины: украинцев просят быть осмотрительными на кладбищах во время поминальных дней
Правоохранители напоминают украинцам о соблюдении правил безопасности при посещении кладбищ на деоккупированных территориях из-за наличия десятков тысяч взрывоопасных предметов, заложенных врагом.
Apple ведет переговоры с OpenAI об интеграции ChatGPT в iOS 18 - СМИ
Apple ведет переговоры с OpenAI и Google об интеграции технологий искусственного интеллекта, таких как функции OpenAI и чат-бот Gemini от Google, в iOS 18, следующую операционную систему для iPhone, чтобы внедрить новые функции на основе искусственного интеллекта на iPhone уже в этом году.
Украина уже получает военную помощь в рамках нового пакета помощи - Белый дом
В Белом доме утверждают, что Украина уже начала получать помощь от США в рамках нового пакета военной поддержки на сумму 61 миллиард долларов.
В Индии строят крупнейшую в мире экологически чистую электростанцию
Adani Green Energy Limited строит одну из крупнейших экологически чистых гибридных ветро-солнечных электростанций в Индии, площадью более 518 квадратных километров и стоимостью около 20 миллиардов долларов, чтобы обеспечить электроэнергией 16 миллионов индийских домов и способствовать достижению целей Индии в области возобновляемой энергетики.
В Крыму раздаются взрывы вблизи Симферополя: оккупанты перекрыли движение по Крымскому мосту
В оккупированном Крыму прогремели громкие взрывы, а российские власти перекрыли движение на Крымском мосту после того, как на полуострове прогремело около 10 взрывов.
В Харькове переименовали станцию метро "Пушкинская" и еще более 300 топонимов города
Харьков переименовал 367 топонимов, связанных с Россией, включая станции метро "Пушкинская" и "Южный вокзал", в рамках усилий по дерусификации.
Президент Литвы поддержал идею о возвращении в Украину военнообязанных мужчин
Президент Литвы Гитанас Науседа поддерживает идею возвращения в Украину призывников, которые выехали в ЕС в начале полномасштабного вторжения, заявляя, что Украина должна иметь мобилизационные планы, а ее союзники должны всячески помогать Киеву.
Турция поддерживает кандидатуру премьер-министра Нидерландов на пост главы НАТО - СМИ
Турция готова поддержать кандидатуру премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на должность следующего Генерального секретаря НАТО, но он все еще нуждается в одобрении Венгрии, Румынии, Словакии, чтобы обеспечить единодушный консенсус, необходимый для назначения.
FT: в ЕС могут начать расследование в отношении Facebook и Instagram из-за распространения роспропаганды
Европейский Союз будет расследовать деятельность компании Meta (Facebook и Instagram) из-за опасений, что ее модерация в социальных сетях недостаточно эффективна, чтобы остановить распространенную политическую рекламу и дезинформацию из-за рубежа, которая может подорвать будущие европейские выборы.
"Это как будто пукнуть в дерево": Фицо высмеял словаков, которые собрали 4 миллиона евро на ВСУ
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо высмеял словаков, которые собрали 4 миллиона евро на поддержку Вооруженных сил Украины, предпочитая мирное урегулирование и прекращение огня вместо военной помощи.