Осторожно, мины: украинцев просят быть осмотрительными на кладбищах во время поминальных дней

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов
  •  106548 просмотра

Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов

Эксклюзив
Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая
  •  120350 просмотра

Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая

Эксклюзив
Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы
27 апреля 2024, 11:55  •  183745 просмотра

Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы

Эксклюзив
ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения
27 апреля 2024, 10:44  •  158924 просмотра

ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения

Эксклюзив
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
26 апреля 2024, 14:17  •  185603 просмотра

Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны

Эксклюзив
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
26 апреля 2024, 11:49  •  160303 просмотра

Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко

Эксклюзив
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
26 апреля 2024, 10:44  •  142639 просмотра

ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет

Эксклюзив
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
26 апреля 2024, 10:18  •  126846 просмотра

Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине

Эксклюзив
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
26 апреля 2024, 09:54  •  98224 просмотра

Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко

Эксклюзив
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
26 апреля 2024, 08:28  •  86219 просмотра

Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ

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Украина уже получает военную помощь в рамках нового пакета помощи - Белый дом

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В Индии строят крупнейшую в мире экологически чистую электростанцию

В Индии строят крупнейшую в мире экологически чистую электростанцию

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Президент Литвы поддержал идею о возвращении в Украину военнообязанных мужчин

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Турция поддерживает кандидатуру премьер-министра Нидерландов на пост главы НАТО - СМИ

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FT: в ЕС могут начать расследование в отношении Facebook и Instagram из-за распространения роспропаганды

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Против новой команды Минобороны готовятся медиа-провокации: кто за этим стоит, и почему должна вмешаться СБУ

26 апреля 2024, 13:52  •  276316 просмотра
Бюджет в сотни дронов: сколько тратит страна на содержание нацпарков во время войны

Бюджет в сотни дронов: сколько тратит страна на содержание нацпарков во время войны

26 апреля 2024, 13:48  •  272954 просмотра
Дымовая завеса: кто и зачем тормозит принятие важных изменений в законодательство по детенизации рынка табака

Дымовая завеса: кто и зачем тормозит принятие важных изменений в законодательство по детенизации рынка табака

26 апреля 2024, 06:43  •  302757 просмотра

Осторожно, мины: украинцев просят быть осмотрительными на кладбищах во время поминальных дней

Правоохранители напоминают украинцам о соблюдении правил безопасности при посещении кладбищ на деоккупированных территориях из-за наличия десятков тысяч взрывоопасных предметов, заложенных врагом.

Общество •   •  827 просмотра
Осторожно, мины: украинцев просят быть осмотрительными на кладбищах во время поминальных дней

Apple ведет переговоры с OpenAI об интеграции ChatGPT в iOS 18 - СМИ

Apple ведет переговоры с OpenAI и Google об интеграции технологий искусственного интеллекта, таких как функции OpenAI и чат-бот Gemini от Google, в iOS 18, следующую операционную систему для iPhone, чтобы внедрить новые функции на основе искусственного интеллекта на iPhone уже в этом году.

Новости Мира •   •  925 просмотра
Apple ведет переговоры с OpenAI об интеграции ChatGPT в iOS 18 - СМИ

Украина уже получает военную помощь в рамках нового пакета помощи - Белый дом

В Белом доме утверждают, что Украина уже начала получать помощь от США в рамках нового пакета военной поддержки на сумму 61 миллиард долларов.

Война •   •  1819 просмотра
Украина уже получает военную помощь в рамках нового пакета помощи - Белый дом

В Индии строят крупнейшую в мире экологически чистую электростанцию

Adani Green Energy Limited строит одну из крупнейших экологически чистых гибридных ветро-солнечных электростанций в Индии, площадью более 518 квадратных километров и стоимостью около 20 миллиардов долларов, чтобы обеспечить электроэнергией 16 миллионов индийских домов и способствовать достижению целей Индии в области возобновляемой энергетики.

Новости Мира •   •  1781 просмотра
В Индии строят крупнейшую в мире экологически чистую электростанцию

В Крыму раздаются взрывы вблизи Симферополя: оккупанты перекрыли движение по Крымскому мосту

В оккупированном Крыму прогремели громкие взрывы, а российские власти перекрыли движение на Крымском мосту после того, как на полуострове прогремело около 10 взрывов.

Война •   •  6494 просмотра
В Крыму раздаются взрывы вблизи Симферополя: оккупанты перекрыли движение по Крымскому мосту

В Харькове переименовали станцию метро "Пушкинская" и еще более 300 топонимов города

Харьков переименовал 367 топонимов, связанных с Россией, включая станции метро "Пушкинская" и "Южный вокзал", в рамках усилий по дерусификации.

Общество •   •  6077 просмотра
В Харькове переименовали станцию метро "Пушкинская" и еще более 300 топонимов города

Президент Литвы поддержал идею о возвращении в Украину военнообязанных мужчин

Президент Литвы Гитанас Науседа поддерживает идею возвращения в Украину призывников, которые выехали в ЕС в начале полномасштабного вторжения, заявляя, что Украина должна иметь мобилизационные планы, а ее союзники должны всячески помогать Киеву.

Война •   •  7036 просмотра
Президент Литвы поддержал идею о возвращении в Украину военнообязанных мужчин

Турция поддерживает кандидатуру премьер-министра Нидерландов на пост главы НАТО - СМИ

Турция готова поддержать кандидатуру премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на должность следующего Генерального секретаря НАТО, но он все еще нуждается в одобрении Венгрии, Румынии, Словакии, чтобы обеспечить единодушный консенсус, необходимый для назначения.

Новости Мира •   •  6518 просмотра
Турция поддерживает кандидатуру премьер-министра Нидерландов на пост главы НАТО - СМИ

FT: в ЕС могут начать расследование в отношении Facebook и Instagram из-за распространения роспропаганды

Европейский Союз будет расследовать деятельность компании Meta (Facebook и Instagram) из-за опасений, что ее модерация в социальных сетях недостаточно эффективна, чтобы остановить распространенную политическую рекламу и дезинформацию из-за рубежа, которая может подорвать будущие европейские выборы.

Новости Мира •   •  6689 просмотра
FT: в ЕС могут начать расследование в отношении Facebook и Instagram из-за распространения роспропаганды

"Это как будто пукнуть в дерево": Фицо высмеял словаков, которые собрали 4 миллиона евро на ВСУ

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо высмеял словаков, которые собрали 4 миллиона евро на поддержку Вооруженных сил Украины, предпочитая мирное урегулирование и прекращение огня вместо военной помощи.

политика •   •  8281 просмотра
"Это как будто пукнуть в дерево": Фицо высмеял словаков, которые собрали 4 миллиона евро на ВСУ