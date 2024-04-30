Осторожно, мины: украинцев просят быть осмотрительными на кладбищах во время поминальных дней

Правоохранители напоминают украинцам о правилах безопасности во время посещения кладбищ на деоккупированных территориях. Об этом пишет УНН со ссылкой на Министерство внутренних дел.

Детали

Деоккупированные территории усеяны десятками тысяч взрывоопасных предметов. Враг минирует все. Опасным может оказаться любой участок, даже кладбище - предупредили в МВД.

Граждан просят соблюдать правила, которые спасают жизни. В частности:

узнать, действует ли запрет на посещение кладбищ в регионе, где проживаете;

быть внимательными, не трогать подозрительные предметы, не подходить к ним и сразу сообщать на 101, 102 или 112;

передвигаться только по асфальтированным дорогам, не ходить по полям, лесам, паркам и тропинкам, покрытым лиственным покровом.

Напомним

В Харькове на Пасху, 5 апреля, вход на городские кладбища и мемориальные комплексы будет закрыт для защиты от непредсказуемых вражеских атак на фоне усиления ракетных обстрелов и ударов беспилотников по инфраструктуре города.