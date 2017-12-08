Обама порівняв Трампа із Гітлером, Америку – з нацистською Німеччиною
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Колишній президент США Барак Обама порівняв президентство Дональда Трампа з приходом Гітлера до влади в нацистській Німеччині. Про це він сказав під час виступу в Чикаго у вівторок, передає УНН з посиланням на Crain's Chicago Business.
Не називаючи конкретних імен, Обама, тим не менш, сказав, виступаючи перед двохтисячною аудиторією: “ми повинні піклуватись про цей сад демократії, інакше все може швидко розвалитися”.
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“Так відбулося в Німеччині в 1930-х роках, де, незважаючи на демократію Веймарської республіки і багатовікові культурні та наукові досягнення високого рівня, Адольф Гітлер прийшов до влади. Шістдесят мільйонів людей померли. Отже, ви повинні бути пильні”, — зазначив екс-президент.
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Обама виступив у вівторок у Економічному клубі в Чикаго, де він згадав прихід до влади Гітлера, щоб проілюструвати, наскільки крихкою є країна. Згадка була інтерпретована як натяк в бік президента США Дональда Трампа та нинішню політичну ситуацію в країні.