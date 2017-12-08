Обама сравнил Трампа с Гитлером, Америку - с нацистской Германией

Не называя конкретных имен, Обама, тем не менее, сказал, выступая перед двухтысячной аудиторией: "Мы должны заботиться об этом саде демократии, иначе все может быстро развалиться".

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"Так произошло в Германии в 1930-х годах, где, несмотря на демократию Веймарской республики и многовековые культурные и научные достижения высокого уровня, Адольф Гитлер пришел к власти. Шестьдесят миллионов человек умерли. Итак, вы должны быть бдительны", - отметил экс-президент.

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Обама выступил во вторник в Экономическом клубе в Чикаго, где он вспомнил приход к власти Гитлера, чтобы проиллюстрировать, насколько хрупкой является страна. Упоминание была интерпретировано как намек в сторону президента США Дональда Трампа и нынешней политической ситуации в стране.