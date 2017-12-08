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10 марта, 18:32 • 108095 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 109471 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 127946 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 105881 просмотра

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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 107690 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Обама сравнил Трампа с Гитлером, Америку - с нацистской Германией

Обама сравнил Трампа с Гитлером, Америку - с нацистской Германией

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 декабря. УНН. Бывший президент США Барак Обама сравнил президентство Дональда Трампа с приходом Гитлера к власти в нацистской Германии. Об этом он сказал во время выступления в Чикаго во вторник, передает УНН со ссылкой на Crain's Chicago Business.

Не называя конкретных имен, Обама, тем не менее, сказал, выступая перед двухтысячной аудиторией: "Мы должны заботиться об этом саде демократии, иначе все может быстро развалиться".

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"Так произошло в Германии в 1930-х годах, где, несмотря на демократию Веймарской республики и многовековые культурные и научные достижения высокого уровня, Адольф Гитлер пришел к власти. Шестьдесят миллионов человек умерли. Итак, вы должны быть бдительны", - отметил экс-президент.

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Обама выступил во вторник в Экономическом клубе в Чикаго, где он вспомнил приход к власти Гитлера, чтобы проиллюстрировать, насколько хрупкой является страна. Упоминание была интерпретировано как намек в сторону президента США Дональда Трампа и нынешней политической ситуации в стране.

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