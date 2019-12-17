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ОАСК зобов’язав Генпрокуратуру виплатити Кулику понад 1 млн грн зарплати

ОАСК зобов’язав Генпрокуратуру виплатити Кулику понад 1 млн грн зарплати

Київ • УНН

 • 9759 перегляди

КИЇВ. 17 грудня. УНН. Окружний адміністративний суд зобов’язав Генеральну прокуратуру України виплатити експрокурору Костянтину Кулику його середній заробіток за весь час затримки у розмірі понад 1 млн грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу суду.

"…судом встановлено, що розмір одноразової грошової допомоги в розмірі 50 відсотків місячного грошового забезпечення за кожний календарний рік служби, який мав бути виплачений позивачу, становив 468 217, 80 грн. А оскільки час затримки виплати ГПУ такої суми, станом на час прийняття судового рішення, складав 663 робочі дні, судом, на підставі вимог 117 КЗпП України було, в тому числі, зобов’язано відповідача виплатити Кулику К.Г. його середній заробіток за весь час затримки у розмірі 1 149 734, 82 грн", - йдеться в повідомленні.

Також під час розгляду справи судом встановлено, що військового прокурора військової прокуратури сил антитерористичної операції Кулика у квітні 2017 року було звільнено з військової служби у запас.

Нагадаємо, прокурора Костянтина Кулика звільнили з Генеральної прокуратури України через непроходження атестації.

Перед цим Reuters повідомляло, що в Україні звільнять прокурора Кулика, який обговорював "справу Байдена" з особистим адвокатом президента США Джуліані.

Також раніше 60 народних депутатів від різних фракцій підписали колективний запит на усунення з посади Костянтина Кулика. Запит підтримав і антикорупційний комітет.

Українські Національні Новини

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