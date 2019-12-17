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ОАСК обязал Генпрокуратуру выплатить Кулику более 1 млн грн зарплаты

ОАСК обязал Генпрокуратуру выплатить Кулику более 1 млн грн зарплаты

Киев  •  УНН

 • 9759 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Окружной административный суд обязал Генеральную прокуратуру Украины выплатить экс-прокурору Константину Кулику его средний заработок за все время задержки в размере более 1 млн грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.

"...судом установлено, что размер единовременного пособия в размере 50 процентов месячного денежного обеспечения за каждый календарный год службы, который должен быть выплачен истцу, составил 468 217, 80 грн. А поскольку время задержки выплаты ГПУ такой суммы, по состоянию на момент принятия судебного решение, составлял 663 рабочих дня, судом на основании требований 117 КЗоТ Украины было, в том числе, обязано ответчика выплатить Кулику К.Г. его средний заработок за все время задержки в размере 1 149 734, 82 грн", - говорится в сообщении.

Также при рассмотрении дела судом установлено, что военный прокурор военной прокуратуры сил антитеррористической операции Кулик в апреле 2017 года был уволен с военной службы в запас.

Напомним, прокурора Константина Кулика уволили из Генеральной прокуратуры Украины из-за непрохождения аттестации.

Перед этим Reuters сообщало, что в Украине уволят прокурора Кулика, который обсуждал "дело Байдена" с личным адвокатом президента США Джулиани.

Также ранее 60 народных депутатов от разных фракций подписали коллективный запрос на отстранение с должности Константина Кулика. Запрос поддержал и антикоррупционный комитет.

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