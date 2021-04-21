ОАСК поскаржився в ПАРЄ на ініціативу Зеленського про ліквідацію суду

Деталі

Судді зокрема кажуть про нібито "загрози незалежності судової влади в Україні" та "відсутність визначених законодавством підстав" для ініціативи Зеленського.

Так, вони зазначають, що нібито "зазначена ініціатива Президента не була погоджена з Вищою радою правосуддя", як це передбачено законодавством.

При цьому, як вказують автори звернення, зміст законопроекту "не направлений на зміну системи судоустрою", бо пропонується створення іншого окружного адмінсуду, а "направлено на створення умов для звільнення працюючих у ньому суддів та інших працівників".

Також в ОАСК стверджують, що Президент "не має можливості звинувачувати суддів у корупції", бо немає відповідних рішень судів.

Контекст

Президент України Володимир Зеленський ініціював ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва, внісши відповідний законопроект у Верховну Раду як невідкладний.

Ще повідомляючи про таку ініціативу Зеленського, в ОП відзначали, що "відповідно до частини другої статті 125 Конституції України, суд утворюється, реорганізовується та ліквідовується законом, проект якого вносить до Верховної Ради Президент України (після консультацій з Вищою радою правосуддя)".

Окружний адміністративний суд міста Києва був утворений указом Президента України “Про утворення місцевих та апеляційних адміністративних судів, затвердження їх мережі та кількісного складу суддів” від 16.11.2004 № 1417/2004. 21 січня 2020 року відбулись збори суддів Окружного адміністративного суду міста Києва, на яких, шляхом таємного голосування, було обрано голову суду. 39 із 42 присутніх суддів віддали свій голос за Павла Вовка.

Голова ОАСК є фігурантом кримінального провадження щодо “плівок ОАСК”. Також нещодавно у Києві на хабарі у 100 тис. дол. спіймали двох адвокатів, один з яких — брат голови ОАСК Вовка. Під час обшуків у затриманих виявлено антикваріат, документи на ім’я голови ОАСК та його близького родича, чималі грошові кошти у сейфі — понад 3,7 млн дол. США, 840 тис. євро, 20 тис. фунтів, 230 тис. грн і 100 шекелів — загалом понад 130 млн грн.

Довідково

Після вступу держави до Ради Європи Парламентська асамблея слідкує за тим, як вона виконує взяті на себе зобов’язання. 1997 року з цією метою було створено спеціальний Комітет з моніторингу. Комітет з моніторингу повинен раз на рік надавати Асамблеї звіт щодо основних підсумків своєї діяльності.