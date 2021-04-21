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ОАСК пожаловался в ПАСЕ из-за инициативы Зеленского о ликвидации суда

ОАСК пожаловался в ПАСЕ из-за инициативы Зеленского о ликвидации суда

Киев  •  УНН

 • 15443 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Судьи Окружного административного суда города Киева пожаловались в мониторинговый комитет Парламентской Ассамблеи Совета Европы на инициативу Президента Владимира Зеленского ликвидировать этот суд. Выдержки из письма привели в пресс-службе суда, передает УНН.

Детали

Судьи в частности говорят о якобы "угрозах независимости судебной власти в Украине" и "отсутствии определенных законодательством оснований" для инициативы Зеленского.

Так, они отмечают, что якобы "эта инициатива Президента не была согласована с Высшим советом правосудия", как это предусмотрено законодательством.

При этом, как указывают авторы обращения, содержание законопроекта "не направлено на изменение системы судоустройства", потому что предлагается создание другого окружного админсуда, а "направлено на создание условий для уволнения работающих в нем судей и других работников".

Также в ОАСК утверждают, что Президент "не имеет возможности обвинять судей в коррупции", потому что нет соответствующих решений судов.

Контекст

Президент Украины Владимир Зеленский инициировал ликвидацию Окружного административного суда города Киева, внеся соответствующий законопроект в Верховную Раду как неотложный.

Еще сооьщая о такой инициативе Зеленского, в ОП отмечали, что "в соответствии с частью второй статьи 125 Конституции Украины, суд образуется, реорганизуется и ликвидируется законом, проект которого вносит в Верховную Раду Президент Украины (после консультаций с Высшим советом правосудия)".

Окружной административный суд города Киева был образован указом Президента Украины "Об образовании местных и апелляционных административных судов, утверждении их сети и количественного состава судей" от 16.11.2004 № 1417/2004. 21 января 2020 года состоялось собрание судей Окружного административного суда города Киева, на котором путем тайного голосования был избран председатель суда. 39 из 42 присутствующих судей отдали свой голос за Павла Вовка.

Председатель ОАСК является фигурантом уголовного производства в отношении "пленок ОАСК". Также недавно в Киеве на взятке в 100 тыс. долл. поймали двух адвокатов, один из которых - брат главы ОАСК Вовка. Во время обысков у задержанных обнаружены антиквариат, документы на имя председателя ОАСК и его близкого родственника, немалые денежные средства в сейфе - более 3,7 млн долл. США, 840 тыс. евро, 20 тыс. фунтов, 230 тыс. грн и 100 шекелей - всего более 130 млн грн.

Для справки

После вступления государства в Совет Европы Парламентская ассамблея следит за тем, как она выполняет взятые на себя обязательства. В 1997 году за этой целью был создан специальный Комитет по мониторингу. Комитет по мониторингу должен раз в год предоставлять Ассамблее отчет об основных итогах своей деятельности.

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