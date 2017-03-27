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О.Захарченко запропонував внести В.Януковича в "список нев'їзних" у "ДНР"

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 березня. УНН. Ватажок "ДНР" Олександр Захарченко запропонував "парламенту" внести в список осіб, яким заборонений в'їзд в "ДНР" колишнього президента України Віктора Януковича, екс-прем'єр-міністра Миколу Азарова та інших екс-високопосадовців, передає УНН з посиланням на РИА Новости.

"Януковича,.. Азарова... давай внесемо цих людей в список нев'їзних у "ДНР". Зі зрадниками нам робити нічого", - заявив О.Захарченко, звертаючись до спікера "парламенту" Дениса Пушиліна.

Нагадаємо, 14 березня Генпрокуратура передала справу про держзраду В.Януковича до суду.

Згодом справу про держзраду В.Януковича передали до Апеляційного суду Києва для визначення підсудності.

28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України Віктору Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою вчинення зміни меж території держкордону України та ведення агресивної війни. Тобто злочинів, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст. 110, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 437 ККУ.

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