А.Захарченко предложил внести В.Януковича в "список невъездных" в "ДНР"

"Януковича,.. Азарова ... давай внесем этих людей в список невъездных в "ДНР". С предателями нам делать нечего", - заявил А.Захарченко, обращаясь к спикеру "парламента" Денису Пушилину.

Напомним, 14 марта Генпрокуратура передала дело о госизмене В.Януковича в суд.

Впоследствии дело о госизмене Януковича передали в Апелляционный суд Киева для определения подсудности.

28 ноября 2016 года Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева уведомил о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Виктору Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории госграницы Украины и ведение агрессивной войны. То есть преступлений, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст. 110, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 437 УК Украины.