О.Сироїд розпустила депутатів до 6 грудня
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Віце-спікер Оксана Сироїд закрила ранкове пленарне засідання парламенту, передає кореспондент УНН.
Депутати продовжать роботу у пленарному режимі у вівторок 6 грудня.
Нагадаємо, під час години запитань до уряду у Верховній Раді міністр соціальної політики Андрій Рева заявив, що на сьогоднішній день житлові субсидії призначені 6 мільйонам домогосподарств, які у середньому сплачують за комунальні послуги близько 10% середньомісячного сукупного доходу.