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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
19:23 • 11325 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

18:52 • 25083 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

17:00 • 60351 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 131937 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 195672 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 188856 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 210155 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 196558 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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2 квітня, 06:08 • 151903 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 152869 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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О.Сироїд розпустила депутатів до 6 грудня

О.Сироїд розпустила депутатів до 6 грудня

Київ • УНН

 • 8558 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. Віце-спікер Оксана Сироїд закрила ранкове пленарне засідання парламенту, передає кореспондент УНН.

Депутати продовжать роботу у пленарному режимі у вівторок 6 грудня.

Нагадаємо, під час години запитань до уряду у Верховній Раді міністр соціальної політики Андрій Рева заявив, що на сьогоднішній день житлові субсидії призначені 6 мільйонам домогосподарств, які у середньому сплачують за комунальні послуги близько 10% середньомісячного сукупного доходу

Українські Національні Новини

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