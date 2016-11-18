О.Сыроид распустила депутатов до 6 декабря
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Вице-спикер Оксана Сыроид закрыла утреннее пленарное заседание парламента, передает корреспондент УНН.
Депутаты продолжат работу в пленарном режиме во вторник 6 декабря.
Напомним, во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде министр социальной политики Андрей Рева заявил, что на сегодняшний день жилищные субсидии назначены 6 миллионам домохозяйств, которые в среднем платят за коммунальные услуги около 10% среднемесячного совокупного дохода.