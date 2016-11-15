Київ був готовий до Євробачення ще влітку - КМДА
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Столиця була готова для проведення Євробачення ще влітку, були лише поради та невеликі зауваження. Про це на брифінгу повідомив заступник голови КМДА Олексій Резніков, передає кореспондент УНН.
“Я стверджував і повторюю стверджувати, що місто Київ було готове до проведення Євробачення-2017 ще влітку. Тому говорити про те, встигнемо ми чи ні, не доводиться. Зараз від міста залежить наведення ладу, благоустрій, певний ремонт доріг, наведення порядку біля метро „Лівобережна“, діалог з власниками будівель, які мають жахливі паркани”, — сказав він.
Також О.Резніков додав, що всі зміни, які відбудуться у Києві до Євробачення-2017, будуть слугувати на користь киянам і залишаться після його проведення.