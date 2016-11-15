Киев был готов к Евровидению еще летом - КГГА
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Столица была готова для проведения Евровидения еще летом, были только советы и небольшие замечания. Об этом на брифинге сообщил заместитель председателя КГГА Алексей Резников, передает корреспондент УНН.
"Я утверждал и повторяю утверждать, что город Киев был готов к проведению Евровидения-2017 еще летом. Поэтому говорить о том, успеем ли мы или нет, не приходится. Сейчас от города зависит наведение порядка, благоустройство, определенный ремонт дорог, наведение порядка возле метро "Левобережная", диалог с владельцами зданий, которые имеют ужасные заборы", - сказал он.
Также А.Резников добавил, что все изменения, которые произойдут в Киеве на Евровидение-2017, будут служить на пользу киевлянам и останутся после его проведения.