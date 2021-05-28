NYT: прокуратура Нью-Йорку веде розслідування щодо втручання українських політиків у вибори в США

Що відомо

За даними газети, прокурори в Брукліні встановлюють, чи причетні українські офіційні особи до розробки плану по втручанню в передвиборну кампанію. Їх підозрюють у поширенні неправдивих відомостей щодо Джо Байдена, зокрема “необґрунтованих заяв про корупцію”, через кілька каналів, в тому числі — через Рудольфа Джуліані, колишнього адвоката 45-го президента США Дональда Трампа.

Деталі

Розслідування, як пише NYT, було розпочато в останні місяці адміністрації Трампа, в ньому беруть участь співробітники ФБР. Прокурори вивчають поїздку Джуліані в Європу в 2019 році, в ході якої він зустрівся з українськими офіційними особами, в тому числі з депутатом Верховної ради Андрієм Деркачем. Як повідомляє газета, співробітники американської розвідки раніше попереджали Трампа, що Деркач намагався використовувати Джуліані для поширення дезінформації. Сам адвокат говорив, що не отримував такого попередження.

Представники ФБР і бруклінськой прокуратури відмовилися від коментарів.

Нагадаємо

Наприкінці квітня в квартирі і офісі Джуліані пройшли обшуки, у колишнього адвоката Трампа вилучили електронні носії інформації. Слідчі дії були проведені в рамках іншого розслідування, яке веде прокуратура Манхеттена. Воно стосується контактів Джуліані з українськими бізнесменами, слідство з’ясовує, чи міг колишній адвокат лобіювати їх інтереси в Білому домі.

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За даними NYT, ці розслідування не пов’язані.

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