У США обшукали будинок адвоката Трампа Рудольфа Джуліані через справу, пов'язану з його діяльністю в Україні

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Обшуки були частиною розслідування кримінальної справи щодо торгівлі Джуліані в Україні, пишуть американські ЗМІ. Правоохоронці вилучили у Джуліані електронні носії інформації.

Федеральні прокурори намагаються з'ясувати, чи займався Джуліані незаконною роботою лобі в інтересах українських чиновників у 2019 році.

У своїй заяві Джуліані спростував звинувачення у незаконному лобіюванні.

До президентських виборів 2020 року Джуліані намагався розкопати бруд на тодішнього демократичного претендента Джо Байдена та його сина Хантера в Україні.

Федеральні агенти також виконали доручення на обшук у будинку Вікторії Тенсінг та Джозефа Дігенова, які є подружжям, партнерами Джуліані та колишніми прокурорами, і вилучили мобільний телефон Тенсінг. Вони представляли Дмитра Фірташа, українського олігарха, якому в США висунули звинувачення у хабарництві та рекеті.

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