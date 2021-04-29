У США обшукали будинок адвоката Трампа Рудольфа Джуліані через справу, пов'язану з його діяльністю в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Федеральні слідчі провели обшук у квартирі та офісі Манхеттена Рудольфа Джуліані, колишнього мера Нью-Йорка, який був особистим адвокатом екс-президента Дональда Трампа. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
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Обшуки були частиною розслідування кримінальної справи щодо торгівлі Джуліані в Україні, пишуть американські ЗМІ. Правоохоронці вилучили у Джуліані електронні носії інформації.
Федеральні прокурори намагаються з'ясувати, чи займався Джуліані незаконною роботою лобі в інтересах українських чиновників у 2019 році.
У своїй заяві Джуліані спростував звинувачення у незаконному лобіюванні.
До президентських виборів 2020 року Джуліані намагався розкопати бруд на тодішнього демократичного претендента Джо Байдена та його сина Хантера в Україні.
Федеральні агенти також виконали доручення на обшук у будинку Вікторії Тенсінг та Джозефа Дігенова, які є подружжям, партнерами Джуліані та колишніми прокурорами, і вилучили мобільний телефон Тенсінг. Вони представляли Дмитра Фірташа, українського олігарха, якому в США висунули звинувачення у хабарництві та рекеті.
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